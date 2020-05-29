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محافظات

الطب البيطرى بأسوان يطالب العاملين بارتداء الكمامات

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أصدر أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان تعليمات مشددة لجميع العاملين بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها للإلتزام بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وأكد الدكتور أحمد صالح على أنه إعتبارًا من غدًا السبت لن يسمح بتواجد أى من العاملين بدون إرتداء الكمامات الواقية ، وأيضًا عدم التعامل مع أى مواطن لا يرتدى الكمامة.

وأشار  مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، إلى أن تنفيذ هذه التعليمات يأتى إلتزامًا بقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وكذلك توجيهات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى هذا الشأن .

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وأعطى الدكتور أحمد صالح بالتوسع فى تقديم الخدمات الممكنة للمواطنين من خلال شبكة الإنترنت والتعامل الإلكترونى للحد من إنتقالهم والتعامل المباشر معهم .

وقال أحمد صالح بأن كل هذه الإجراءات تأتى أيضًا من أجل منع إنتشار الفيروس ، مكلفًا مديرى الإدارات والوحدات البيطرية بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الإحترازية بكل دقة حيث سيتم متابعة التنفيذ من قبل المديرية.
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