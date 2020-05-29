الطب البيطرى بأسوان يطالب العاملين بارتداء الكمامات







وأكد الدكتور أحمد صالح على أنه إعتبارًا من غدًا السبت لن يسمح بتواجد أى من العاملين بدون إرتداء الكمامات الواقية ، وأيضًا عدم التعامل مع أى مواطن لا يرتدى الكمامة.





وأشار مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، إلى أن تنفيذ هذه التعليمات يأتى إلتزامًا بقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وكذلك توجيهات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى هذا الشأن .







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وأعطى الدكتور أحمد صالح بالتوسع فى تقديم الخدمات الممكنة للمواطنين من خلال شبكة الإنترنت والتعامل الإلكترونى للحد من إنتقالهم والتعامل المباشر معهم .





وقال أحمد صالح بأن كل هذه الإجراءات تأتى أيضًا من أجل منع إنتشار الفيروس ، مكلفًا مديرى الإدارات والوحدات البيطرية بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الإحترازية بكل دقة حيث سيتم متابعة التنفيذ من قبل المديرية.