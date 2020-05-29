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محافظات

إصابة 4 ممرضات بفيروس كورونا في مستشفى التأمين الصحي بأسوان

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:18 م
مستشفي اسوان
مستشفي اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أعلن مصدر مسئول بمستشفى أسوان للتأمين الصحي، عن إصابة 4 ممرضات من طاقم تمريض العاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد 

وكانت وزارة الصحة قد قامت بتحديد إستقبالها لحالات الإشتباه والعزل بمستشفيات التأمين الصحى والصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان ، بجانب أبو سمبل الدولى ، وأيضًا الحميات ونصر النوبة المركزى ، ودراو المركزى ، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى ، فضلًا عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى.

وطالب نقيب التمريض بأسوان محمد جمال الوزارة بتخصيص 10 غرف من كل مستشفى كاملة التجهيزات على أعلى مستوى للأطقم الطبية التى تتعرض للإصابة بفيروس كورونا مثل مستشفى أسوان الجامعى التى خصصت قسم الفندقة لعزل الأطقم الطبية.

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وكانت مستشفى أسوان التخصصي للعزل والمدينة الشبابية للحجر الصحي بطريق السادات بمدينة أسوان أمس قد شهدت تعافى وخروج 13 حالة جديدة بعد تحسن حالتهم الصحية .

وشملت أسماء الحالات التى خرجت من مستشفى الصداقة التخصصى كل من آمال.ع، وشعبان.ا، ورجب.م.ج، ومجدى.ب، وعبد الله.ط.ح، وصلاح.م.هـ، ومدحت.م.ب، ومحمد.ا.ع". 

بينما تضمنت أسماء الحالات التى خرجت من المدينة الشبابية كل من "حسن.م.ع، وخديجة.ا.س، وياسين.ع.س، ومروى.ر.م، وجون.ج.م".
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