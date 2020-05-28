تعافي 13 حالة جديدة من فيروس كورونا بأسوان

شهد اليوم مستشفى أسوان التخصصي للعزل والمدينة الشبابية للحجر الصحي بطريق السادات بمدينة أسوان في رابع أيام عيد الفطر المبارك تعافى وخروج 13 حالة جديدة بعد تحسن حالتهم الصحية.





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وشملت أسماء الحالات التى خرجت من مستشفى الصداقة التخصصى كلا من آمال.ع، وشعبان.ا، ورجب.م.ج، ومجدى.ب، وعبد الله.ط.ح، وصلاح.م.هـ، ومدحت.م.ب، ومحمد.ا.ع".





بينما تضمنت أسماء الحالات التى خرجت من المدينة الشبابية كلا من "حسن.م.ع، وخديجة.ا.س، وياسين.ع.س، ومروى.ر.م، وجون.ج.م".





واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.





ويتلقى باقي المصابين الرعاية الصحية داخل مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.



