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محافظات

تعافي 13 حالة جديدة من فيروس كورونا بأسوان

الخميس 28/مايو/2020 - 09:15 م
مستشفىاسوان التخصصي-ارشيفية
مستشفىاسوان التخصصي-ارشيفية
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شاذلى عبد الفتاح
شهد اليوم مستشفى أسوان التخصصي للعزل والمدينة الشبابية للحجر الصحي بطريق السادات بمدينة أسوان في رابع أيام عيد الفطر المبارك تعافى وخروج 13 حالة جديدة بعد تحسن حالتهم الصحية.

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وشملت أسماء الحالات التى خرجت من مستشفى الصداقة التخصصى كلا من آمال.ع، وشعبان.ا، ورجب.م.ج، ومجدى.ب، وعبد الله.ط.ح، وصلاح.م.هـ، ومدحت.م.ب، ومحمد.ا.ع". 

بينما تضمنت أسماء الحالات التى خرجت من المدينة الشبابية كلا من "حسن.م.ع، وخديجة.ا.س، وياسين.ع.س، ومروى.ر.م، وجون.ج.م".

واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.

ويتلقى باقي المصابين الرعاية الصحية داخل مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.

وتم التنسيق بين وزاتي الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لاستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسي بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة. 
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