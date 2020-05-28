AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعقيم مبنى محافظة أسوان بعد إصابة النائب بـ فيروس كورونا.. صور

الخميس 28/مايو/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان إن هناك حملات مستمرة لتطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة حيث سيتم التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرش ديوان عام المحافظة بعد إصابة الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان بفيروس كورونا.

 وأشار الدكتور إيهاب حنفى إلى أن الفترة الحالية تشهد إجازة للعاملين فى ديوان عام محافظة أسوان ضمن إجازة عيد الفطر، وتم تعقيم الديوان قبل إعلان إصابة نائبة المحافظ، وسنواصل أعمال التعقيم خلال هذه الأيام.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان عن نتائج تحاليل المخالطين لنائبة محافظ أسوان من أسرتها وكانت نتائجهم جميعًا سلبية ولم يصابوا بالمرض .

اقرأ أيضًا:

وكان فريق التطهير بأسوان نظم أعمال تطهير لديوان عام محافظة أسوان فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث شملت أعمال التطهير مكاتب الموظفين والمداخل والمخارج والطرقات ودورات المياه، بجانب توعية بعض الموظفين بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الحالات المشتبه فيها .

فيما قالت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان أنها لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد حتى الآن رغم إظهار نتيجة التحاليل إيجابية العينة والإصابة بالمرض .   

وأشارت نائب محافظ أسوان إلى أنها دخلت فى فترة عزل منزلى لها ، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها ، وستبدأ مرحلة العلاج بداية من اليوم الخميس، مشيرة إلى أن مديرية الشئون الصحية بأسوان بدأت تسحب عينات للمخالطين لها .  

وهى الآن معزولة فى منزلها الخاص بها عقب إصابتها بفيروس كورونا وذلك لمدة 14 يومًا، وتتبع بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة ، مع إلتزامها الـ 14 يوم والتى تشمل العلاج وباقى فترة النقاهة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة وخضوعها للرعاية الطبية اللازمة .
تعقيم مبنى محافظة أسوان بعد إصابة النائب بـ فيروس كورونا.. صور
تعقيم مبنى محافظة أسوان بعد إصابة النائب بـ فيروس كورونا.. صور
تعقيم مبنى محافظة أسوان بعد إصابة النائب بـ فيروس كورونا.. صور
تعقيم مبنى محافظة أسوان بعد إصابة النائب بـ فيروس كورونا.. صور
تعقيم مبنى محافظة أسوان بعد إصابة النائب بـ فيروس كورونا.. صور
تعقيم مبنى محافظة أسوان بعد إصابة النائب بـ فيروس كورونا.. صور
تعقيم مبنى محافظة أسوان بعد إصابة النائب بـ فيروس كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة أسوان تواصل تعقيم المستشفيات والمكاتب الصحية.. صور

لمواجهة كورونا.. تعقيم وتطهير قرية السيالة بنصر النوبة في اسوان .. صور

لمواجهة كورونا .. تعقيم وتطهير حى الشيخ هارون في أسوان .. صور

وزيرة الصحة تجدد الثقة فى وكيلها بأسوان لمدة عام

صحة أسوان تجري أعمال التعقيم والتطهير بمنطقة الكرور لمواجهة كورونا .. صور

محافظ أسوان يلتقى وزير التعليم العالى لوضع الحلول العاجلة للمستشفى الجامعى

ترشيحاتنا

زيادة غير متوقعة.. ارتفاع مخزون النفط في أمريكا إلى 530 مليون برميل

السعودية: تسهيل عودة 450 ألف معتمر عالق بسبب كورونا

دعاء قضاء الدين.. ردد هذه الأدعية يوميا لتفريج همك

أخبار الفن.. صوفينار وهيفاء وهبي تشعلان السوشيال ميديا.. إصابة حمدي الوزير بذبحة صدرية.. وأحدث ظهور لـ حسن حسني

انت مالك.. ساويرس يدخل في مناقشة ساخنة مع متابع على تويتر

برشلونة يرفض بيع نجمه لـ يوفينتوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر مقود السيارة يسبب كورونا.. أقذر من المرحاض.. فيديو

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021

بألوان مبهجة.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال