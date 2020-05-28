تعقيم مبنى محافظة أسوان بعد إصابة النائب بـ فيروس كورونا.. صور

قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان إن هناك حملات مستمرة لتطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة حيث سيتم التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرش ديوان عام المحافظة بعد إصابة الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان بفيروس كورونا . التنسيق





وأشار الدكتور إيهاب حنفى إلى أن الفترة الحالية تشهد إجازة للعاملين فى ديوان عام محافظة أسوان ضمن إجازة عيد الفطر، وتم تعقيم الديوان قبل إعلان إصابة نائبة المحافظ، وسنواصل أعمال التعقيم خلال هذه الأيام.





وأعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان عن نتائج تحاليل المخالطين لنائبة محافظ أسوان من أسرتها وكانت نتائجهم جميعًا سلبية ولم يصابوا بالمرض .





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وكان فريق التطهير بأسوان نظم أعمال تطهير لديوان عام محافظة أسوان فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث شملت أعمال التطهير مكاتب الموظفين والمداخل والمخارج والطرقات ودورات المياه، بجانب توعية بعض الموظفين بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الحالات المشتبه فيها .





فيما قالت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان أنها لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد حتى الآن رغم إظهار نتيجة التحاليل إيجابية العينة والإصابة بالمرض .





وأشارت نائب محافظ أسوان إلى أنها دخلت فى فترة عزل منزلى لها ، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها ، وستبدأ مرحلة العلاج بداية من اليوم الخميس، مشيرة إلى أن مديرية الشئون الصحية بأسوان بدأت تسحب عينات للمخالطين لها .





وهى الآن معزولة فى منزلها الخاص بها عقب إصابتها بفيروس كورونا وذلك لمدة 14 يومًا، وتتبع بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة ، مع إلتزامها الـ 14 يوم والتى تشمل العلاج وباقى فترة النقاهة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة وخضوعها للرعاية الطبية اللازمة .