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محافظات

طبيبة في كلية الهندسة.. من هي نائبة محافظ أسوان المصابة بـ كورونا؟

الخميس 28/مايو/2020 - 12:06 ص
الدكتورة غادة يحيى
الدكتورة غادة يحيى
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أصيبت الدكتورة غادة يحيى، نائبة محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الإصابة بالفيروس.

وتم إجراء العزل المنزلي لها عقب إصابتها بفيروس كورونا لمدة 14 يومًا، وتتبع بروتوكول العلاج الذي وضعته وزارة الصحة، مع التزامها الـ 14 يوما التى تشمل العلاج، وباقى فترة النقاهة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، وخضوعها للرعاية الطبية اللازمة.

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ونرصد أبرز 6 معلومات عن الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان فى ما يلي: 

1- تعد الدكتورة غادة يحيى عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة أسوان. 

2- عملت مديرا لمركز المعلومات والاتصالات وعضو لجنة التصنيف الدولى بجامعة أسوان.

3 - عملت مديرا تنفيذيا لمعظم المؤتمرات التخصصية بجامعة أسوان.

4 - درست كزائر بمرحلة الدكتوراة فى الجامعة المصرية اليابانية. 

5- تعد عضوا فى معهد الـ Ieee (معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات). 

6- تم اختيارها فى نوفمبر الماضى، نائبا لمحافظ أسوان، ضمن حركة المحافظين والنواب الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تمنياته لنائبته بالشفاء العاجل، مطمئنًا المواطنين إلى أن حالتها مستقرة.

وأشار المحافظ، إلى أن مديرية الصحة ستتخذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين، مع الاستمرار فى أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

ومن المقرر أن يتم تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للديوان العام، عقب إصابة نائبه المحافظ بفيروس كورونا المستجد للاطمئنان إلى سلامة المخالطين لها من الإصابة بالمرض. 

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