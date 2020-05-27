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محافظات

خروج 10 حالات من مستشفى أسوان للعزل والمدينة الشبابية للحجر الصحي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:36 م
مستشفي اسوان
مستشفي اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
انتصارات متتالية يحققها مصابو فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) بالشفاء الكامل من هذه المرض وقهر وتخطى هذا الفيروس بنجاح كبير وتحسن حالتهم الصحية وتحولهم من الحالة الإيجابية للمرض إلى الحالة السلبية.

وشهدت مستشفى أسوان التخصصي للعزل والمدينة الشبابية للحجر الصحي بطريق السادات بمدينة أسوان في رابع أيام عيد الفطر المبارك تعافى وخروج 10 حالات جديدة بعد تحسن حالتهم الصحية .

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وجاءت أسماء الحالات التي خرجت من مستشفى الصداقة التخصصي والمدينة الشبابية كالتالي "عبدالحميد .ى ، ومحمد .ع،  وروحية .ع ، وأمانة .م ، ورأفت .ن ، وكفانة .ع ، وخالد .ر ، وإنصاف .أ، وصلاح .م ، وسكينة .ح".

واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.

ويتلقى باقي المصابين الرعاية الصحية داخل مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.

وتم التنسيق بين وزاتي الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لاستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسي بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة. 
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