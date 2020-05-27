وزع هدايا على مصابي كورونا.. استبعاد ممرض مستشفى أسوان التخصصي

قال الدكتور طاهر إسماعيل مدير عام مستشفى أسوان التخصصى المخصصة للعزل لمصابى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) تعليقا على واقعة استبعاد "هانى. ن" من العمل بالمستشفى، بأنه كان يعمل بالمستشفى كمساعد تمريض بالتعاقد، أى أنه يقوم بمساعدة طاقم التمريض فى مهامهم، وليس له علاقة بأعمال التمريض على الإطلاق.





وأشار الدكتور طاهر إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " إلى أنه غير مصرح له بالعمل مطلقًا كممرض ، وأنه تم التنبيه عليه أكثر من مرة بأنه عند التعامل مع حالات مصابى فيروس كورونا بأن يقوم بإرتداء الواقيات الشخصية والإلتزام بذلك بشكل مستمر حفاظًا على سلامته من الإصابة بالمرض، وبالتالى حفاظًا على سلامة زملاؤه الذين يتعامل معهم.





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وقال طاهر إسماعيل إن المدعو هانى قام خلال يوم العيد بتوزيع الهدايا على المرضى، وهو غير ملتزم تمامًا بإرتداء الواقيات الشخصية وهذا يعد مخالفا تمامًا لما يتم إتباعه من تعليمات داخل صروح المستشفى للفريق الطبى والعاملين.





وأضاف مدير مستشفى أسوان التخصصى بأن بعض زملائه فى العمل كانوا دائمين الشكوى منه لعدم إلتزامه بالواقيات الشخصية ما يعرضهم للخطورة من الإصابة بفيروس كورونا ونقل العدوى لهم .



