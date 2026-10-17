تفاصيل واقعة هاتف سيدة الفيوم.. العثور عليه وتسليمه لصاحبته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بوالدته حال سيرها بأحد الشوارع بالفيوم.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 / سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من القائم على النشر بفقد والدته هاتفها المحمول حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم ، وبإستدعاء الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة القسم) ، وبسؤاله قرر أنه عقب عثوره على الهاتف المحمول إنتظر ورود مكالمة لإعادته لمالكه إلا أنه نفذ شحن البطارية ولدى علمه بنشر الخبر بمواقع التواصل الإجتماعى تواصل مع الشاكى فى حينه ، وقام بتسليمه الهاتف وبسؤال القائم على النشر أيد ذلك وأقر بتنازله عن شكواه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.





