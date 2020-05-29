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محافظات

سعادتنا بخروج المتعافين تفوق الوصف.. رسالة مؤثرة من طبيب بمستشفى أسوان للعزل

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:15 م
رسالة مؤثرة من طبيب
رسالة مؤثرة من طبيب بمستشفى أسوان للعزل
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شاذلى عبد الفتاح
سيمفونية للعزيمة والإصرار ورحلة عظيمة يجسدها حالياً أبطال الجيش الأبيض من أطقم الأطباء والتمريض والعاملين والإداريين داخل مختلف مستشفيات العزل والحجر الصحى لتقديم أوجه الرعاية المختلفة لمصابى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وتستعرض " صدى البلد " بطولات هؤلاء الأبطال ورحلتهم داخل مستشفيات العزل حيث يروى لنا الدكتور " سامح سمير " أخصائى الحميات بمستشفى حميات أسوان والذى أنهى فترة عمله داخل المستشفى بعد أن قضى 14 يوماً وهو يشارك زملاؤه فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا.

وقال الدكتور سامح سمير بأن مستشفى أسوان للعزل تضم كافة التخصصات الطبية من الحميات والصدر والعظام والجراحة والأطفال والباطنة والأشعة وغيرها ، فهى منظومة عمل متكاملة ، فالجميع يعمل كفريق واحد ، ونكمل بعضنا البعض فى متابعة الحالات وتوفير الخدمة العلاجية المتكاملة لهم .    

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وأشار الطبيب سامح سمير بأننا كنا بنتعامل مع كافة المرضى حيث نقوم بإستمرار بالإطمئنان عليهم وعلى حالتهم الصحية وقرب شفائهم ، وكان مشهد خروج المتعافين الأكثر سعادة بالنسبة لنا "المهمة مزدوجة بيننا ، أقدم أحسن خدمة للمريض بأقل مضاعفات ممكنة بالنسبة لى ، والسعادة فى خروجهم كانت تفوق الوصف ".   

وأضاف سامح سمير بأن رحلة العلاج لكل مصاب تتراوح لنحو 8 أيام حيث بعد تقديم العلاج للحالة على مدار 4 أيام ، يتم في اليوم الخامس إجراء مسحة له ، وعقب التأكد من سلبيتها ، يتم في اليوم السابع عمل مسحة أخرى للحالة وعند التأكد والإطمئنان النهائى من سلبية الحالة بعد تحولها من الإيجابية لسلبية ، يتم في اليوم الثامن التصريح والسماح لهذه الحالة بالخروج من مستشفى العزل .
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