أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 6255 جنيهًا

حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على استقرارها مع تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، وسط ثبات أسعار مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 6255 جنيهًا للشراء و6220 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5361 جنيهًا للشراء و5331 جنيهًا للبيع.

أسعار الأعيرة الذهبية اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7148 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع، بينما سجل عيار 22 نحو 6552 جنيهًا للشراء و6516 جنيهًا للبيع.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4170 جنيهًا للشراء و4146 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50.04 ألف جنيه للشراء و49.76 ألف جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6155 جنيهًا.

الذهب يحقق مكاسب أسبوعية

وعلى الرغم من استقرار الأسعار في بداية تعاملات السبت، ارتفع الذهب بنحو 110 جنيهات في المتوسط خلال الأسبوع، بعد أن فقد 5 جنيهات من قيمته في ختام تعاملات الجمعة.

وتظل الأسعار المعلنة قابلة للتغير خلال اليوم، كما تختلف تكلفة الشراء النهائية وفقًا للمصنعية والرسوم المقررة لدى محلات الصاغة.