قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية بحضور الرئيس السيسي
بالنشيد الوطني.. الرئيس السيسي يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية
الرئيس السيسي يصل مقر حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية
بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية
علي جمعة: عندما يأذن الله تتفجر ينابيع الهداية والخير من القلب القاسي
الصحة تحذر المواطنين: الإفراط في اللحوم المصنعة يسبب ارتفاع ضغط الدم
بديل بطاقة التموين وخدمات أخرى.. تفاصيل مشروع الكارت الموحد 2026
دعم المرأة الريفية اقتصاديًا.. الزراعة تكشف خطة تمويل المشروعات الصغيرة
المالية: النمو الاقتصادي ساعد في خفض الدين الحكومي لـ 81.9% في يونيو
108 آلاف طلب لوحدات بديلة للإيجار القديم.. من يحصل على شقة ومن يحق له التظلم؟
نتنياهو عن الحرب مع إيران: أعداؤنا يريدون استفزازنا ولن أكشف أسرارًا استخباراتية
6100 هجوم للمستوطنين وتهجير 6500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 2022
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 6255 جنيهًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

 

حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على استقرارها مع  تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، وسط ثبات أسعار مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 6255 جنيهًا للشراء و6220 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5361 جنيهًا للشراء و5331 جنيهًا للبيع.

أسعار الأعيرة الذهبية اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7148 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع، بينما سجل عيار 22 نحو 6552 جنيهًا للشراء و6516 جنيهًا للبيع.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4170 جنيهًا للشراء و4146 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50.04 ألف جنيه للشراء و49.76 ألف جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6155 جنيهًا.

الذهب يحقق مكاسب أسبوعية

وعلى الرغم من استقرار الأسعار في بداية تعاملات السبت، ارتفع الذهب بنحو 110 جنيهات في المتوسط خلال الأسبوع، بعد أن فقد 5 جنيهات من قيمته في ختام تعاملات الجمعة.

وتظل الأسعار المعلنة قابلة للتغير خلال اليوم، كما تختلف تكلفة الشراء النهائية وفقًا للمصنعية والرسوم المقررة لدى محلات الصاغة.

اسعار الذهب الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث

قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

الشرطة الفرنسية ـ أرشيفية

عشرات الآلاف يستعدون لاحتجاجات حاشدة في فرنسا.. وسط مخاوف من أعمال عنف

البن

وفرة البن لا تكبح الأسعار.. نقص المخزون يبقي فنجان القهوة تحت ضغط التقلبات

الجيش الأمريكي - أرشيفية

قبل الحرب على إيران.. رئيس الأركان الأمريكي السابق يحذر من نقص صواريخ باتريوت وثاد

بالصور

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ابتعدي عن الموبايل.. حيل بسيطة تساعدك على النوم بسرعة والتخلص من الأرق

التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد