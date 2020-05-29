رئيس جامعة أسوان: خروج 64 عالقا من دار الضيافة بعد خلوهم من كورونا.. صور

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان : إنه تم اليوم الجمعة خروج 64 من العالقين والعائدين من السودان المقيمين بدار الضيافة بطريق المطار، بعد قضاء فترة العزل الصحي وتأكد خلوهم من فيروس كورونا.





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن إدارة الجامعة تقوم بأعمال الرش والتعقيم بإستمرار لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة العاملين بدار الضيافة من تعرضهم للإصابة أو نقل عدوى فيروس كورونا المستجد





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وأضاف رئيس جامعة أسوان أن المدن الجامعية ودار الضيافة مستمرة فى أداء دورها لإستقبال العالقين من السودان، فى إطار توجيهات الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تجاه المصريين بالخارج.







وأكد أحمد غلاب أن ذلك يأتى فى إطار الدور الوطنى الذى تقوم به جامعة أسوان والمدن الجامعية لاستقبال المواطنين العائدين من السودان، وعدد من المدرسين.





كانت مدن جامعة أسوان استقبلت حتى الآن 204 مواطنا عائدا من السودان، ويتم تقديم الرعاية الطبية لهن لحين قضاء مدة الحضانة وعودتهم إلى أهاليهم.