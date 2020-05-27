رئيس جامعة أسوان يزور العائدين من السودان ويتفقد أعمال تطوير المستشفى الجامعى.. صور

نفذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان جولة ميدانية اليوم الأربعاء.





شملت الجولة زيارة مقر الأخوة العالقين والعائدين من السودان المقيمين بدار الضيافه بصحارى بطريق المطار لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بجانب الإطمئنان على أحوالهم .





وأكد الدكتور أحمد غلاب الدور الوطنى الذى تقوم به جامعة أسوان والمدن الجامعية واستقبلت الجامعة حتى الآن 198 مواطن عائد من السودان، وعدد من المدرسين.





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وقال غلاب إن هؤلاء العائدين كانوا ضمن البعثة التعليمية بالسودان ويتبقى بدار الضيافه عدد 70 عالقا فقط يتم تقديم كافة أوجه لهم، فيما تم خروج 138 عالقا عقب قضاء مدة الحضانة وعودتهم إلى أهاليهم.





تضمنت جولة رئيس جامعة أسوان تفقد أعمال الإنشاءات للمشروع تطوير الدور الأرضى بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى أسوان الجامعى .





وأوضح الدكتور أحمد غلاب أنه يتم حاليًا العمل بمشروع تطوير مبنى العيادات على قدم وساق لإنشاء المطعم المركزى ومطبخ ووحدة التعقيم والمغسلة الجديد بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى .