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أخبار البلد

استعدادا لعودة الصلوات.. كنيسة القديسين بالإسكندرية تطالب أبناءها بتحديث البيانات الشخصية

السبت 30/مايو/2020 - 11:47 م
كنيسة القديسين بالإسكندرية
كنيسة القديسين بالإسكندرية
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سامح سلام

طالبت كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية أبناء الكنيسة بتحديث بيانات الأسرة كاملة.

نشرت الكنيسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانا قالت فيه: الأحباء شعب الكنيسة يرجى من سكان المنطقة الواقعة بين شارع مسجد سيدى بشر حتى شارع 45 وبين شارع ملك حفنى "بحري" حتي شارع الكورنيش التواصل مع مكتب العضوية الكنسية لتحديث بيانات الأسرة كاملة.

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وأضافت الكنيسة أن هذا الإجراء بهدف الاستعداد للفترة القادمة حال صدور قرار عودة الصلوات ، على أن يتم ذلك في الفترة الصباحية من العاشرة حتى الثانية من بعد الظهر عدا يوم الاثنين على أرقام الهواتف الخاصة بالكنيسة.

كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن في وقت سابق اليوم أن قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس حيث تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت ٢٧ يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف.

وأكد القس بولس حليم استمرار العمل بكافة القرارات التى سبق الإعلان عنها والخاصة باقتصار صلوات الجنازة على أسرة المتنقل فقط، وكذلك إقامة صلوات الأكليل بحضور 6 أفراد فقط، والتأكيد على استمرار الأباء الكهنة والخدام في التواصل مع الرعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامة الجميع.
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