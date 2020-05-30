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أخبار البلد

مترو الأنفاق: جميع الركاب التزموا بارتداء الكمامة.. ولم نسجل أي مخالفة طوال اليوم

السبت 30/مايو/2020 - 11:13 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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حمادة خطاب
قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لـ مترو الأنفاق، إن الركاب جميعًا وبلا استثناء، التزموا بتعليمات الدولة بخصوص الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن المترو لم يسجل حالة مخالفة واحدة طوال اليوم.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن شركة المترو وفرت- منذ بداية اليوم-  كمامات للركاب بسعر ٣ جنيهات فقط، وهو ما جعل كل الركاب يلتزمون بارتدائها طوال رحلتهم بالمترو.

وأوضح عبد الهادي أن عدد الركاب اليوم كان متوسطا، مؤكدًا أن الأعداد كانت حوالي مليون راكب تقريبا، وجميعهم كانوا ملتزمين بارتداء الكمامات.
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