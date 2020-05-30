أتحنا العلاج في 376 مستشفى.. وزيرة الصحة: 10 آلاف تحليل pcr للأطقم الطبية.. وارتداء كمامات قماش أو قطن ضرورى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن هناك بروتوكول علاج فيروس كورونا متاح على موقع الوزارة ومتوفر داخل المستشفيات.





وأضافت هالة زايد في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، القاهرة بها 65 قافلة طبية توفر العلاج لمصابي فيروس كورونا ".



علاج الحالات البسيطة والمتوسطة متوفر، واتحنا العلاج في 376 مستشفى وفتحنا الخدمة بهم وكل حي ومركز في المحافظات يوجد به خدمة فحص كورونا ". وتابعت هالة زايد:"مستشفى









وأكملت هالة زايد:" تم حجز اكثر من 20 سريرا في المستشفى عزل للأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا ويتلقون اعلى مستوى من العلاج، مضيفة :" نحمي الأطقم الطبية والتحاليل وتم إجراء أكثر من 10 آلاف تحليل للأطقم الطبية pcr".



