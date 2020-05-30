أتحنا العلاج في 376 مستشفى.. وزيرة الصحة: 10 آلاف تحليل pcr للأطقم الطبية.. وارتداء كمامات قماش أو قطن ضرورى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن هناك بروتوكول علاج فيروس كورونا متاح على موقع الوزارة ومتوفر داخل المستشفيات.
وأضافت هالة زايد في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، القاهرة بها 65 قافلة طبية توفر العلاج لمصابي فيروس كورونا".
وتابعت هالة زايد:"علاج الحالات البسيطة والمتوسطة متوفر، واتحنا العلاج في 376 مستشفى وفتحنا الخدمة بهم وكل حي ومركز في المحافظات يوجد به خدمة فحص كورونا".
وأكملت هالة زايد:" تم حجز اكثر من 20 سريرا في المستشفى عزل للأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا ويتلقون اعلى مستوى من العلاج، مضيفة :" نحمي الأطقم الطبية والتحاليل وتم إجراء أكثر من 10 آلاف تحليل للأطقم الطبية pcr".
ونصحت هالة زايد المواطينين ضرورة ارتداء الكمامات في الشوارع ووسائل المواصلات لحماية أنفسهم، مضيفة:" لازم نلبس كمامات حتى لو قطعة قماش أو قطن لحمايتنا ".