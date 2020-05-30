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أتحنا العلاج في 376 مستشفى.. وزيرة الصحة: 10 آلاف تحليل pcr للأطقم الطبية.. وارتداء كمامات قماش أو قطن ضرورى

السبت 30/مايو/2020 - 05:27 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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هاني حسين
 قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن هناك بروتوكول علاج فيروس كورونا متاح على موقع الوزارة ومتوفر داخل المستشفيات.

وأضافت هالة زايد في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"،  القاهرة بها 65 قافلة طبية توفر العلاج لمصابي فيروس كورونا".

وتابعت هالة زايد:"علاج الحالات البسيطة والمتوسطة متوفر، واتحنا العلاج في 376 مستشفى وفتحنا الخدمة بهم وكل حي ومركز في المحافظات يوجد به خدمة فحص كورونا".


وأكملت هالة زايد:"  تم حجز اكثر من 20 سريرا في المستشفى عزل للأطقم الطبية المصابة بفيروس  كورونا ويتلقون اعلى مستوى من العلاج، مضيفة :" نحمي الأطقم الطبية والتحاليل وتم  إجراء أكثر من 10 آلاف تحليل للأطقم الطبية  pcr".

ونصحت هالة زايد المواطينين ضرورة ارتداء الكمامات في الشوارع ووسائل المواصلات لحماية أنفسهم، مضيفة:"  لازم نلبس كمامات حتى لو قطعة قماش أو قطن لحمايتنا ".
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