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توك شو

أي أعراض تنفسية نعتبره كورونا.. الصحة: لم نحسب بعد ذروة انتشار الفيروس.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 05:14 م
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
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هاني حسين
 قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا لا نستطيع أن نحكم وصولنا إلى ذروة انتشار فيروس كورونا .

 وأضافت هالة زايد في حوارها على قناة "إكسترا نيوز": "سوف نتعرف على مرحلة الذروة بعد انخفاض أعداد الاصابات، والتزاحم والاختلاط كان سببا رئيسيا في زيادة الأعداد".


وتابعت هالة زايد:" بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا تصل متأخرا جدا إلى المستشفيات وبعض الأسر ترفض  نقل الحالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأكملت هالة زايد:"  أدعو من لديه أعراض تنفسية يعتبر انه مصاب بفيروس كورونا وأهم شيء إجراء التحاليل والأشعة على الصدر ونبدأ في تلقى العلاج على الفور  حتى قبل إجراء المسحة".


ولفتت هالة زايد:" أي اعراض تنفسية نعتبر المريض مصابا بكورونا ونبدأ على الفور علاج فيروس كورونا لحين القيام بمسحة فيروس كورونا".
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