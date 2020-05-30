أي أعراض تنفسية نعتبره كورونا.. الصحة: لم نحسب بعد ذروة انتشار الفيروس.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا لا نستطيع أن نحكم وصولنا إلى ذروة انتشار فيروس كورونا .
وأضافت هالة زايد في حوارها على قناة "إكسترا نيوز": "سوف نتعرف على مرحلة الذروة بعد انخفاض أعداد الاصابات، والتزاحم والاختلاط كان سببا رئيسيا في زيادة الأعداد".
وتابعت هالة زايد:" بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا تصل متأخرا جدا إلى المستشفيات وبعض الأسر ترفض نقل الحالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج".
وأكملت هالة زايد:" أدعو من لديه أعراض تنفسية يعتبر انه مصاب بفيروس كورونا وأهم شيء إجراء التحاليل والأشعة على الصدر ونبدأ في تلقى العلاج على الفور حتى قبل إجراء المسحة".
ولفتت هالة زايد:" أي اعراض تنفسية نعتبر المريض مصابا بكورونا ونبدأ على الفور علاج فيروس كورونا لحين القيام بمسحة فيروس كورونا".