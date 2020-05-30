فيديوجراف.. قرارات جديدة لمحاصرة كورونا تصدرها وزارة الصحة

وجهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإطلاق القوافل العلاجية المتنقلة لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية وتسليمها للمخالطين للحالات المصابة بكورونا، وتوفير الحقائب في جميع الوحدات الصحية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محتويات الحقيبة من الأدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية.





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