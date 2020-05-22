فيديوجراف.. قصة تحدي هنيدي وإليسا وهيفاء مع «مرزوقة» و«أبو قحط»

شارك نجوم الفن والكرة في مسابقة تحدٍ كبير عبر "تويتر" جمعت فريقين تحت اسم "مرزوقة" و"أبو قحط" ليتحول التحدي إلى صراع بين الرجال والسيدات.

ونشر مغرد سعودي شروط الفوز بمسابقة تصوير وحدد شروطًا للفوز بالجائزة وهو الحصول على إعجابات كثيرة ولصاحب المركز الأول الحاصل على أكثر الإعجابات 500 ريال والمركز الثاني 250 ريال.





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تفاعل رواد تويتر ونجوم الفن وكرة القدم على الصورتين، ولمزيد من التفاصيل شاعد الفيديوجراف التالى.