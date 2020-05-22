AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. قصة تحدي هنيدي وإليسا وهيفاء مع «مرزوقة» و«أبو قحط»

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:01 م
تخدي مرزوقة وابو
تخدي مرزوقة وابو قحط
Advertisements
عبدالله قدري - إعداد: ايمان عبداللطيف

شارك نجوم الفن والكرة في مسابقة تحدٍ كبير عبر "تويتر" جمعت فريقين تحت اسم "مرزوقة" و"أبو قحط" ليتحول التحدي إلى صراع بين الرجال والسيدات.

                                   

ونشر مغرد سعودي شروط الفوز بمسابقة تصوير وحدد شروطًا للفوز بالجائزة وهو الحصول على إعجابات كثيرة ولصاحب المركز الأول الحاصل على أكثر الإعجابات 500 ريال والمركز الثاني 250 ريال.


اقرأ ايضا:

فيديوجراف.. حياة وردة الجزائرية من مدينة النور إلى قمة الغناء العربى

فيديوجراف.. تطوير عيادة طبيب الغلابة

فيديوجراف.. تفاصيل إغماء ياسر جلال أثناء حوار تليفزيوني

                           

تفاعل رواد تويتر ونجوم الفن وكرة القدم على الصورتين، ولمزيد من التفاصيل شاعد الفيديوجراف التالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. كيف أبهر يوسف داوود المصريين بوسامته؟

فيديوجراف | صور التعامل مع موتى كورونا بطريقة آمنة

فيديوجراف.. شروط وإجراءات تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة

فيديوجراف.. كيف رد محمد رمضان على إهانة أحمد فهمي له؟

فيديوجراف.. المافيا تطعم فقراء إيطاليا

فيديوجراف.. رحيل ستيفن هوكينج العرب.. من هو ؟

ترشيحاتنا

نجح في اختباره على البشر.. نيتسيم لقاح روسي يقضي على كورونا نهائيًا

شريهان: الاختيار ملحمة وطنية عظيمة لأبناء مصر الشرفاء

اينوفيو.. لقاح أمريكي ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ فيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. السعودية تقرر منع إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد

مناعة ضد كورونا.. بشرى سارة للجمهور المتعافى من كوفيد19.. لا يصاب مرة أخرى

أمريكا تعلن تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ضحايا فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون ممزق.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

رفع كفاءة الكورنيش بمطروح

نشرة المرأة والصحة.. لقاح ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ كورونا.. وصور تبرز جمال رانيا منصور