أثارت تحدي هنيدي وإليسا وهيفاء.. ما قصة «مرزوقة» و«أبو قحط» بطلي معركة تويتر؟

تحدٍ كبير وواسع شارك فيه نجوم الفن وكرة القدم عبر موقع "تويتر" في اليومين الماضيين، في مسابقة جمعت فريقين تحت اسم "مرزوقة" و"أبو قحط" ليتحول التحدي إلى صراع بين الرجال والسيدات.. فما قصة هذا التحدي؟.





البداية كانت حين نشر مغرد سعودي، شروط الفوز بمسابقة تصوير، وحدد شروطًا للفوز بالجائزة هو الحصول على إعجابات كثيرة، حيث يحصد صاحب المركز الأول، صاحب الأكثر إعجابات، 500 ريال، والمركز الثاني 250 ريال.

🚨 - عندي لكم مسابقة لصاحب " أفضل صورة " كل شخص ينزل صورة فقط من تصويره .. راح يكون فيه ٣ فائزين ، ٢ منهم باللايك وواحد بالتقييم - المركز الاول للاكثر لايك ٥٠٠ ريال - المركز الثاني للاكثر لايك ٢٥٠ - الفائز بالتقييم ٢٥٠

الشروط : متابعة @Ulefif — منصور (@MansHFC) May 17, 2020



سرعان ما تفاعل مغردون عبر موقع تويتر للتصويت على صورة "مرزوقة" و"أبو قحط"، وتشير صورة مرزوقة إلى مشروب من القهوة يزنيه خلفية من النخيل، فيما تشير صورة أبو قحط إلى نار متشعلة حولها إبريق شاي.





بشكل غير مسبوق تفاعل رواد تويتر ونجوم الفن وكرة القدم على الصورتين، إذ شارك لاعب كرة القدم سيسك فابريجاس في التصويت على المسابقة وحساب نادي مانشيستر سيتي باللغة العربية، وشارك أيضًا الفنانون محمد هنيدي وهيفاء وهبي وإليسا وأحلام وغيرهم من الفنانين.





جماعة ابو قحط وجماعة مرزوقة والجماعة اللي بتتفرج pic.twitter.com/lnwRea4hEV — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 18, 2020 وتفاعلت حسابات الفنانات على صورة مرزوقة التي فازت بالمسابقة، وأعادت هيفاء وهبي تغريدة فوز مرزوقة بالمسابقة لتؤكد عن قوة المرأة واستطاعة انتصارها على الرجل.





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وقالت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع تويتر" ربحت مرزوقة.. القوة النسائية ما حد يقدر يغلبها..".





ربحت مرزوقة💃صورتها تزينت بكوبين و ثلاث احرف: 💜BFF💜 BestFriendForever يعني افضل صديقة للابد👭القوة النسائية ماحد يغلبها والصداقة احلا شي بالدنيا شكرا لصبايا السعودية الي منشنوني لدعم مرزوقة مبروك من القلب 💋 اما بالنسبة للشباب فخلوا روحكم رياضية تويتر لعبة البنات😉 @mrz_4l pic.twitter.com/x96ZH49CtS — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 18, 2020

فيما قالت المذيعة رضوى الشربيني " في أقل من ربع ساعة عملنا 50 ألف لايك..كلنا نعمل لايك على صورة مرزوقة.. يحيا الجنس الناعم".



