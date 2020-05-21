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أصل الحكاية

أثارت تحدي هنيدي وإليسا وهيفاء.. ما قصة «مرزوقة» و«أبو قحط» بطلي معركة تويتر؟

الخميس 21/مايو/2020 - 03:35 ص
عبدالله قدري
تحدٍ كبير وواسع شارك فيه نجوم الفن وكرة القدم عبر موقع "تويتر" في اليومين الماضيين، في مسابقة جمعت فريقين تحت اسم "مرزوقة" و"أبو قحط" ليتحول التحدي إلى صراع بين الرجال والسيدات.. فما قصة هذا التحدي؟.

البداية كانت حين نشر مغرد سعودي، شروط الفوز بمسابقة تصوير، وحدد شروطًا للفوز بالجائزة هو الحصول على إعجابات كثيرة، حيث يحصد صاحب المركز الأول، صاحب الأكثر إعجابات، 500 ريال، والمركز الثاني 250 ريال.

سرعان ما تفاعل مغردون عبر موقع تويتر للتصويت على صورة "مرزوقة" و"أبو قحط"، وتشير صورة مرزوقة إلى مشروب من القهوة يزنيه خلفية من النخيل، فيما تشير صورة أبو قحط إلى نار متشعلة حولها إبريق شاي.

بشكل غير مسبوق تفاعل رواد تويتر ونجوم الفن وكرة القدم على الصورتين، إذ شارك لاعب كرة القدم سيسك فابريجاس في التصويت على المسابقة وحساب نادي مانشيستر سيتي باللغة العربية، وشارك أيضًا الفنانون محمد هنيدي وهيفاء وهبي وإليسا وأحلام وغيرهم من الفنانين.

وتفاعلت حسابات الفنانات على صورة مرزوقة التي فازت بالمسابقة، وأعادت هيفاء وهبي تغريدة فوز مرزوقة بالمسابقة لتؤكد عن قوة المرأة واستطاعة انتصارها على الرجل.

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وقالت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع تويتر"  ربحت مرزوقة.. القوة النسائية ما حد يقدر يغلبها..".

فيما قالت المذيعة رضوى الشربيني " في أقل من ربع ساعة عملنا 50 ألف لايك..كلنا نعمل لايك على صورة مرزوقة.. يحيا الجنس الناعم".

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