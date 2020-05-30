للبقاء في أمان.. هل فيروس كورونا يؤثر على الصحة الإنجابية؟

عطل فيروس كورونا الكثير من جوانب الحياة في جميع أنحاء العالم. واثبت الدراسات ان كورونا ينتشر من خلال الاتصال الوثيق مع حامل للفيروس. في حين لا يوجد علاج مثبت لهذا المرض ، إلا أن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو حماية أنفسنا ومنع العدوى.





يظهر أن الإغلاق والتغيير الناتج عن نمط الحياة يؤثران على عدد من حالات أمراض النساء ، غالبًا ما يرجع عدم انتظام الدورة الشهرية والفترات الضائعة إلى الإجهاد والخمول ، كما ذكر الدكتور أنشومالا شوكلا كولكارني ، استشاري أمراض النساء ، الجراحة بالمنظار والجراحة الروبوتية ، مستشفى Koklaben Dhirubhai Ambani.





من المستحسن أن يحتاج المرضى الذين يعانون من تكيس المبايض إلى اتباع نظام غذائي صحي وتمارين روتينية.





تأكد من أن نظامك الغذائي يشمل الأطعمة الخالية من السكر والكربوهيدرات المنخفضة والغنية بالبروتين مع الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة.





"هناك العديد من فصول وأنظمة اللياقة البدنية عبر الإنترنت التي يمكن اتباعها للحفاظ على لياقتك. يمكن تجنب الزيارات الروتينية إلى المستشفى في ظل الظروف الحالية بدلًا من النظر في الاستشارات عن بعد للأمراض البسيطة.





وأوضحت أن المرضى الذين يتناولون حبوب هرمونية والذين يقطعون مرحلة انقطاع الطمث ويخضعون للعلاج بالهرمونات البديلة ، لا يجب عليهم تخطي أي جرعة وتخزينها على حبوب منع الحمل.





احتياطات أخرى





يجب أن تستمر مكملات الفيتامينات والكالسيوم خاصة بالنسبة للنساء المسنات ، حيث يزداد خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة (الجلطة العميقة) أو الجلطات الدموية مع عدم النشاط. من الضروري القيام بدورة الكاحل ورفع الركبة والمشي البسيط لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم في المنزل.





يزداد خطر عدوى المسالك البولية مع الصيف ، لذلك يحتاج المرء إلى استهلاك ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء. من المعروف أن ماء الشعير والتوت البري يساعدان في منع التهابات البول.





في حالة النزيف المفرط لأكثر من سبعة أيام ، يجب على المرء طلب المساعدة الطبية.





بالنسبة لحالات الطوارئ الأخرى مثل العدوى الشديدة بالحمى ، وآلام البطن التي لا تتحكم فيها الأدوية الفموية ، وفترات الغياب بنوبات الإغماء ، يحتاج المرء إلى طلب المساعدة الطبية.





لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية في هذه الفترة ويتم تحديد مدى إلحاح المشكلة والحاجة إلى الجراحة من قبل طبيب أمراض النساء.