استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. محافظ أسوان يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية.. صور

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا لإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة والأزهرية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 21 يوليو للثانوية العامة ، بينما تمتد الثانوية الأزهرية حتى 27 يوليو .





يأتى ذلك فى إطار الإستعدادات المبكرة لإمتحانات الثانوية العامة والإزهرية ( الدور الأول 2019/ 2020 ) وتوفير كافة وسائل الراحة والآمان لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة .





حضر الإجتماع الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب قيادات مديرية الأمن والقطاع العسكرى والمستشار العسكرى ، بالإضافة إلى مديرى التعليم والأزهر والصحة والإسعاف والعمليات والحملة ، فضلًا عن رؤساء المراكز والمدن.





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وأستعرض اللواء أشرف عطية، خلال الاجتماع، خطة التأمين الشاملة ووضع سيناريو تخيلي للتعامل مع المواقف الطارئة حيث سيتم محاسبة أى مسئول لا يبلغ بأى موقف طارئ أثناء مراحل العملية الإمتحانية بداية من تسليم أوراق الأسئلة والإجابات وحتى توزيعها على الطلاب داخل اللجان، وأيضًا تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.





وأكد على ضرورة متابعة أعمال تأمين وتطهير وتعقيم مقار لجان الإمتحانات بشكل دورى ويومى سواء داخل أو خارج المدارس والمعاهد الأزهرية بواسطة الجهات المسئولة حيث ستدعم المحافظة أعمال التقيم بـ 1،5 طن كحول منها طن كحول للصحة ونصف طن للتعليم والأزهر .





وشدد أشرف عطية على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بهذه المدارس والمعاهد الأزهرية قبل وأثناء الإمتحانات من خلال توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحرارى وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم.





وأشار إلى ضرورة التأكد من إرتداء الكمامات و الحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها ، علاوة على تركيب بنارات وملصقات توعوية الطلاب والعاملين لإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من إنتقال وإنتشار فيروس كورونا.





ووجه أشرف عطية المسئولين بتوضيح وتوعية الطلاب والمراقبين بالإجراءات التى سيتم إتخاذها في حالة إصابة الطالب بالفيروس قبل الإمتحانات حيث سيقوم ولى الأمر بتقديم طلب مدعم بالتقارير الطبية تؤكد إيجابية الحالة ، أما في حالة الإصابة أثناء الإمتحانات سيتم تحويله لنزل الشباب أو إحدى مستشفيات العزل مع تأجيل الأمتحانات في الحالتين طبقًا للقرارات الوزارية ، وهو الذى سيتوازى مع قيام مديرية الصحة بعمل حصر للطلاب المصابين قبيل الإمتحانات من خلال توزيع الرائدات الريفيات على مناطق إقامتهم لسرعة التعامل مع أى حالات تظهر بين الطلاب .





وناشد أولياء الأمور بعدم التزاحم أو التجمع أمام مقار اللجان الإمتحانية قبل وبعد أداء أبنائهم للإختبارات للحد من إنتشار الفيروس حيث سيتم وضع حواجز أمنية لمنع هذه التجمعات المتوقعة .





يذكر أن المحافظة تضم 36 لجنة رئيسية و11 لجنة إحتياطية موزعة على مراكز ومدن المحافظة وهى تضم 7843 لجنة امتحانات بواقع 14 طلب في كل لجنة ، بالإضافة إلى تجهيز الإستراحات لرؤساء اللجان وعددها 49 إستراحة ، فضلًا عن إعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة.





وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول، بجانب التأكد من توافر وسائل الإنارة والتهوية المناسبة، بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى المرافق العامة لضمان إستقرار توصيل الكهرباء ومياه الشرب ، فضلًا عن التوزيع الجيد لسيارات الإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أى حالات مرضية أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.