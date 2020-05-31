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محافظات

للحد من تفشي الوباء .. ري أسوان تبدأ تطبيق قرار حظر الدخول دون كمامة

الأحد 31/مايو/2020 - 11:56 ص
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
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شاذلى عبد الفتاح
بدأت المؤسسات والمصالح الحكومية تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بإلزام المواطنين والعاملين فى المنشآت الحكومية بإرتداء الكمامات، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19). 

وبحسب بيان، الأحد، قامت الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان بإشراف من المهندس محمد عبد الروؤف، مدير الإدارة، بعدم دخول العاملين أو الزائرين للإدارة وجميع المبانى التابعة لها بدون إستخدام كمامة واقية، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا

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وصدرت تعليمات مشددة لجميع العاملين بهذه المواقع للإلتزام بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من نقل العدوى للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وجرى التنبية بعدم السما بتواجد أى من العاملين بدون إرتداء الكمامات الواقية ، وأيضًا عدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعطى تعليماته لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة إلزام العاملين والمترددين عليها بإرتداء الكمامات الواقية وذلك إعتبارًا من أمس السبت لحين صدور إشعار آخر.
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