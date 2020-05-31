شهداء الجيش الأبيض.. وفاة ثاني طبيب في أسوان بـ فيروس كورونا

توفى الدكتور أشرف.ا استشارى الباطنة بأسوان متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) داخل مستشفى العزل ، ويعد الشهيد هو الطبيب الثانى من أفراد الجيش الأبيض الذى يتوفى قبل أقل من أسبوع بعد الدكتور أسحق. ع إستشارى الجهاز الهضمى والمناظير .
فيما أعرب الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان عن حزنة البالغ لرحيل الطبيب الثانى من قيادات وأفراد الجيش الأبيض بأسوان متأثرًا بأصابته بفيروس كورونا ، ناعيا أسرته ومحبية وأبنائه الأطباء .
وكانت محافظة أسوان قد سجلت السبت خروج 7حالات جديدة، من مستشفى العزل الصحى بمنطقة الصداقة بأسوان ونزل الشباب الدولى بطريق السادات بمدينة أسوان، عقب تعافيها من الاصابة بفيروس كورونا .
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وجاءت أسماء الحالات التى تماثلت للشفاء كالتالى يوسف. أ .ع و عبدالرحمن .ع .م، و رحاب . ر .ح ، و احمد. .م ، و جيهان .م .ف ، و محمد . ج .م ،و محمد .ج.و .
الجدير بالذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان تم تجهيزها لإستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لإستقبال أى حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.
ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة 132 سريرًا، بالإضافة لـ 9 أسرة رعاية مركزة ، و 5 أجهزة تنفس صناعى ، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات .