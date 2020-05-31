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محافظات

شهداء الجيش الأبيض.. وفاة ثاني طبيب في أسوان بـ فيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
توفى الدكتور أشرف.ا استشارى الباطنة بأسوان متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) داخل مستشفى العزل ، ويعد الشهيد هو الطبيب الثانى من أفراد الجيش الأبيض الذى يتوفى قبل أقل من أسبوع بعد الدكتور أسحق. ع إستشارى الجهاز الهضمى والمناظير .

فيما أعرب الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان عن حزنة البالغ لرحيل الطبيب الثانى من قيادات وأفراد الجيش الأبيض بأسوان متأثرًا بأصابته بفيروس كورونا ، ناعيا أسرته ومحبية وأبنائه الأطباء .

وكانت محافظة أسوان قد سجلت السبت خروج 7حالات جديدة، من مستشفى العزل الصحى بمنطقة الصداقة بأسوان ونزل الشباب الدولى بطريق السادات بمدينة أسوان، عقب تعافيها من الاصابة بفيروس كورونا .

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وجاءت أسماء الحالات التى تماثلت للشفاء كالتالى يوسف. أ .ع و عبدالرحمن .ع .م، و رحاب . ر .ح ، و احمد. .م ، و جيهان .م .ف ، و محمد . ج .م ،و محمد .ج.و . 

الجدير بالذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان تم تجهيزها لإستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لإستقبال أى حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد. 

ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة 132 سريرًا، بالإضافة لـ 9 أسرة رعاية مركزة ، و 5 أجهزة تنفس صناعى ، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات .
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