شهداء الجيش الأبيض.. وفاة ثاني طبيب في أسوان بـ فيروس كورونا

توفى الدكتور أشرف.ا استشارى الباطنة بأسوان متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) داخل مستشفى العزل ، ويعد الشهيد هو الطبيب الثانى من أفراد الجيش الأبيض الذى يتوفى قبل أقل من أسبوع بعد الدكتور أسحق. ع إستشارى الجهاز الهضمى والمناظير .





فيما أعرب الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان عن حزنة البالغ لرحيل الطبيب الثانى من قيادات وأفراد الجيش الأبيض بأسوان متأثرًا بأصابته بفيروس كورونا ، ناعيا أسرته ومحبية وأبنائه الأطباء .





وكانت محافظة أسوان قد سجلت السبت خروج 7حالات جديدة، من مستشفى العزل الصحى بمنطقة الصداقة بأسوان ونزل الشباب الدولى بطريق السادات بمدينة أسوان، عقب تعافيها من الاصابة بفيروس كورونا .





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وجاءت أسماء الحالات التى تماثلت للشفاء كالتالى يوسف. أ .ع و عبدالرحمن .ع .م، و رحاب . ر .ح ، و احمد. .م ، و جيهان .م .ف ، و محمد . ج .م ،و محمد .ج.و .





الجدير بالذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان تم تجهيزها لإستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لإستقبال أى حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.



