شفاء 7 حالات وخروجهم من مستشفى العزل والمدينة الشبابية بأسوان

شهدت مستشفى أسوان التخصصي للعزل والمدينة الشبابية للحجر الصحي بطريق السادات بمدينة أسوان تعافى وخروج 7 حالات جديدة بعد تحسن حالتهم الصحية.

وكانت قد استجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.





وجاءت أسماء الحالات التى تماثلت للشفاء كالتالى يوسف. أ .ع، وعبد الرحمن .ع .م ، و رحاب . ر .ح ، و أحمد. .م ، وجيهان .م .ف ، ومحمد . ج .م ، ومحمد .ج.و .





فيما يتلقى باقي المصابين الرعاية الصحية داخل مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.





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وكان قد تم التنسيق بين وزاتي الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لاستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسي بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة.



