تعافي 15 حالة جديدة من فيروس كورونا بأسوان

شهدت اليوم مستشفى أسوان التخصصي للعزل والمدينة الشبابية للحجر الصحي بطريق السادات بمدينة أسوان تعافى وخروج 15 حالة جديدة بعد تحسن حالتهم الصحية .





استجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التي يسطرها ويجسدها الفريق الطبي للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.





يتلقى باقي المصابين الرعاية الصحية داخل مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.





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تم التنسيق بين وزاتي الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لاستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسي بمنطقة الصداقة الجديدة شرق المدينة.





كانت قد شهدت مستشفى أسوان للتأمين الصحى إصابة 4 ممرضات من طاقم تمريض العاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد .





فيما قامت وزارة الصحة بتحديد إستقبالها لحالات الإشتباه والعزل بمستشفيات التأمين الصحى والصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان ، بجانب أبو سمبل الدولى ، وأيضًا الحميات ونصر النوبة المركزى ، ودراو المركزى ، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى ، فضلًا عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى.



