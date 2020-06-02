لن تتوقع.. سعر حلق دينا الشربيني في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة دينا الشربيني لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي كريم نور مصور الفنان عمرو دياب، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام بعدد من الصور.
ظهرت دينا الشربينى فى جلسة التصوير بإطلالة فورمال، حيث تألقت بـ بليزر اسود و خطفت الأنظار مكياجها الناعم والجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، حيث اختارت الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، وأعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلا على كتفيها.
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تزينت دينا الشربينى ببعض المجوهرات الرقيقة و الفخمة مرتدية أقراط ملفته من دار الأزياء العالمية chanel وقد بلغ سعرها 368 دولار أمريكى بعد الخصم، مما زاد من أناقتها و فخامة إطلالتها، فتعتبر دينا الشربينى من النجمات التى تحرص على مواكبة الموضة و تبهر متابعيها بإطلالتها العصرية.