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مرأة

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:53 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة دينا الشربينى، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية أنيقة.
وفي الصورة ظهرت دينا الشربينى، بفستان قصير باللون الأبيض، ومرتديه معه جاكيت بدله باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.


من الناحية الجمالية، اعتمدت دينا الشربينى فى الماكياج على اللون البينك للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة .

ووضعت قرط دائرى باللون الذهبى لأكمال إطلالتها الجذابة.

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Thank you @kareemnour

A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy) on

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