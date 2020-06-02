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مرأة

بـ المشجر.. فاتن موسى بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:56 م
فاتن موسى
فاتن موسى
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية فاتن موسى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام بإطلالة صيفية.

وتألقت بها فاتن موسى، بشورت جينز باللون الأزرق، ومرتديه معه تى شيرت بدون اكمام باللون الأسود المشجر الذى يبرز عن جمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فاتن موسى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة وناعمة من احمر الشفاه الذى يبرز جمال إطلالتها.

وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.
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