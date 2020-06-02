بـ المشجر.. فاتن موسى بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد





وتألقت بها فاتن موسى ، بشورت جينز باللون الأزرق، ومرتديه معه تى شيرت بدون اكمام باللون الأسود المشجر الذى يبرز عن جمالها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فاتن موسى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة وناعمة من احمر الشفاه الذى يبرز جمال إطلالتها.





وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.