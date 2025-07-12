مطالبات بإلغاء حفل فريق سكوربيونز فى مصر .. ما القصة؟

أثار إعلان احياء فريق الروك الألماني سكوربيونز حفلا غنائيا فى مصر ضمن جولته وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس الفريق حالة من الجدل الواسع بسبب دعمه لإسرائيل ، ورفع العلم الإسرائيلي في حفلاته، مما دفع رواد التواصل الاجتماعي المطالبة بإلغاء الحفل

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 15 أكتوبر المقبل فى مصر بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس الباند، وهذا الحفل الثانى للباند، بعد حفله الأول فى مصر عام 2005 فى الأهرامات، وكان من تنظم السفارة الألمانية فى القاهرة ووزارة الثقافة، وأقيم حفلان حينها لفرقة سكوربيونز تحت سفح الهرم وفى شرم الشيخ يومى 17 و19 نوفمبر.

مطالبات بإلغاء الحفل بسبب دعم إسرائيل

المثير فى الأمر أن امتدت المطالبة بإلغاء الحفل الى مناشدة للفنان مصطفى كامل بالتدخل السريع ووقف الحفل وإلغاؤه.

وقد تأسيس فريق الروك الألماني سكوربيونز فى 1965 على يد عازف الجيتار رودولف شينكر ، وتضمنت التشكيلة الأطول عمراً والأكثر نجاحاً للفرقة المغنيين شينكر وكلاوس ماين وعازف الجيتار ماتياس جابس وفرانسيس بوخولز، والعازف هيرمان راريبيل.