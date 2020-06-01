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فن

بعدسة مصور الهضبة.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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شروق حمدي
نشر المصور الشهير كريم نور، صورة جديدة للفنانة دينا الشربينى من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفديديوهات "إنستجرام". 

وظهرت دينا الشربيني بإطلالة جذابة أشعلت بها مواقع السوشيال ميديا، حيث ارتدت جاكيت باللون الأسود، واعتمدت على المكياج الجذاب والشعر المنسدل لإبراز الإطلالة.


وعبّرت الفنانة دينا الشربيني، عن حبها الشديد للهضبة عمرو دياب، وأكدت مساندته الدائمة لها سواء على المستويين المهني أو الشخصي.

وقالت دينا الشربيني من خلال برنامج "إنسيدر بالعربي": " عمرو دياب أي حاجة بيعملها بتبقى تريند، وظهوره كضيف شرف في مسلسل "لعبة النسيان" مش حقيقي .. فيه حاجات كتير اوي بتتقال بس انا متعودتش أرد طبعا دي كانت هتبقى أحلى حاجة في حياتي لكنها مكنتش حاجة واردة".


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@dinaelsherbinyy 🌟 by @kareemnour

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