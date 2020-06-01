بعدسة مصور الهضبة.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالة

وظهرت دينا الشربيني بإطلالة جذابة أشعلت بها مواقع السوشيال ميديا، حيث ارتدت جاكيت باللون الأسود، واعتمدت على المكياج الجذاب والشعر المنسدل لإبراز الإطلالة.

وعبّرت الفنانة دينا الشربيني ، عن حبها الشديد للهضبة عمرو دياب، وأكدت مساندته الدائمة لها سواء على المستويين المهني أو الشخصي.



