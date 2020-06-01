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فن

عمرو دياب الأكثر تداولا عبر تويتر .. ومغردون: ما يفسده العالم يصلحه الهضبة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدر #عمرو_دياب تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر، حيث  دشن عدد كبير من رواد تويتر الهاشتاج وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

ما يفسده العالم يصلحه عمرو دياب #عمرو_دياب

LEGEND #عمرو_دياب

Number 1 all the time #عمرو_دياب

الروقان بصوتك #عمرو_دياب

-هفضل أعشق أغاني عمرو دياب القديمة #عمرو_دياب


يذكر ان عبّرت الفنانة دينا الشربيني، عن حبها الشديد للهضبة عمرو دياب، وأكدت مساندته الدائمة لها سواء على المستوى المهني أو الشخصي.

وقالت من خلال برنامج "إنسيدر بالعربي": " عمرو دياب اي حاجة بيعملها بتبقى تريند، وظهوره كضيف شرف في مسلسل "لعبة النسيان"  مش حقيقي .. فيه حاجات كتير اوي بتتقال بس انا متعودتش ارد طبعا دي كانت هتبقى احلى حاجة في حياتي لكنها مكنتش حاجة واردة".

وعلى صعيد اخر ، قد أثار الفنان عمرو دياب الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أنباء عن إجرائه تحليل كورونا، بعدما أعلنت الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى العزل بالاسماعيلية، بسبب وجودها كأحد أبطال مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني.
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