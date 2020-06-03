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أخبار البلد

مصادر تنفي إصابة مدير المركز الطبي لسكك حديد مصر ونائب رئيس الهيئة بـ كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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حمادة خطاب

كشف مصدر مسؤول بـ وزارة النقل حقيقة إصابة الدكتور أحمد إمام رئيس شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر المسئولة عن إدارة مستشفيات السكة الحديد والمهندس عماد أسعد نائب رئيس هيئة السكة الحديد للخدمات المشتركة بفيروس كورونا المستجد. 

وأكد المصدر في تصريحات لـ صدى البلد، أن ما تداول على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إصابتهم غير صحيح، موضحًا أن المهندس عماد أسعد معزول بالمنزل كإجراء وقائي بعد مخالطته لـ عامل مصاب هو والدكتور أحمد إمام، وليس لأنهم مصابين بالفيروس. 

من جانبه أوضح مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن المهندس عماد أسعد نائب رئيس هيئة السكة الحديد، كان مخالط لعامل بهيئة السكة الحديد، اصيب بفيروس كورونا، فضلًا عن وفاة ساعي بالهيئة بفيروس كورونا منذ أيام. 

وأضاف المصدر أن نائب رئيس الهيئة عزل نفسه بالمنزل فورًا، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن نائب رئيس هيئة السكة الحديد لم يصب فيروس كورونا، علمًا بأن الإصابة بالفيروس ليست عيبًا وواردة لإي شخص. 

كما نفت مصدر  بالمركز الطبي للسكة الحديد، ما تداول عن إصابة الدكتور أحمد إمام رئيس شركة المركز الطبى لسكك حديد مصر، موضحًا أنه عزل نفسه بالمنزل منذ إسبوع تقريبًا بعد مخالطته للعامل نفسه. 

وتوفى منذ أيام ساعي بمكتب نائب رئيس الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث تم عزله منذ 8 أيام، ولكن لم يستجب للعلاج، وتدهورت حالته الصحية.

وتواصل هيئة السكة الحديد أعمال القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.
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