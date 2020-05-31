وفاة ساعي بمكتب رئيس السكة الحديد بكورونا.. ومصدر: خالط العديد من العاملين

أكدت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وفاة ساعي بمكتب نائب رئيس الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة، لإصابته بفيروس كورونا.





وأكدت المصادر أن الساعي كان محجوزا بالحجر الصحي منذ أسبوع تقريبًا، وذلك بعد أن منحته الهيئة إجازة مفتوحة فور تأكد إصابته، وتم الكشف على جميع المخالطين له.





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وتابعت المصادر أن الساعي المتوفى لم يخالط رئيس هيئة السكة الحديد ، ولكنه خالط العديد من العاملين بحكم عمله وتم منحهم إجازة مفتوحة بعد تأكد إصابته.





وأضحت المصادر أن الهيئة قامت بتعقيم مكتب نائب رئيس الهيئة وكل المكاتب التي تردد عليها الساعي المصاب، ولكن حتى الآن لم يعرف سبب إصابته.