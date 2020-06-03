مجلس الوزراء يستعرض جهود مواجهة فيروس كورونا.. فيديو

سلطت قناة إكسترا نيوز الضوء على جهود مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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وقال مذيع إكسترا إن اجتماع الحكومة اليوم، كان عن طريق الفيديو كونفرانس، وتم متابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا ، كما استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مستجدات حالات الإصابة و الوفيات.





وكشفت وزيرة الصحة أنه تم توزيع الحالات الإيجابية على مستوى مستشفيات الجمهورية، وأن إجمالي الحالات التى تم تحويلها لنزل الشباب 5894 و تم عزل 5484 حالة بالمنزل.





كما أكدت وزيرة الصحة أن المحافظات الساحلية سجلت أقل نسبة إصابات بكورونا، ولكن محافظة القاهرة والجيزة معدلات الإصابة الأكبر.





وعرضت القناة لقطات فيديو وصور من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى بـ الوزراء اليوم عبر الفيديو كونفرانس.



