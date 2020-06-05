AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أساليب وعلاج لتضخم الثدي عند الرجال

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
قال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن هناك فئة من الرجال تصاب بتورم وتضخم في أنسجة الغدد الثديية، وهو ما يؤدي إلى وجود زيادة كبيرة في حجم الثدي وترهله لأسفل، بما يطلق عليه ظاهرة التثدي ، مؤكدا إمكانية السيطرة على هذه المشكلة بالعلاج الدوائي إذا كانت درجة الإصابة بسيطة، بينما في حال درجات التثدي المتوسطة والشديدة سيكون العلاج الجراحي هو الأفضل للتخلص من هذه الحالة المرضية الناتجة عن عدم توازن الهرمونات.


وأضاف  الشريف أن علاج تضخم الثدي عند الرجال يسبقه إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الهامة لتحديد الشكل العلاجي الأنسب، ومن الممكن البدء بالعلاج الدوائي وفي حال فشله سيكون التدخل الجراحي أمر لا مفر منه لإزالة التضخم الموجود في الثدي أو لإزالة الدهون، وهو ما يتم من خلال عملية شفط الدهون على هذه المنطقة باستخدام جهاز الليزر كأداة لشفط الدهون، أو من خلال إجراء جراحة لاستئصال نسيج الغدد الثديية في حال تمركز التورم بداخلها، أو أن يتم العلاج بالجراحة المزدوجة بالجمع بين تقنية شفط الدهون وجراحة إزالة الغدد الثديية، وذلك في الحالات الشديدة من الإصابة.


وأوضح  أن علاج تضخم الثدي عند الرجال أسلوب طبي وتجميلي متبع ولا ضرر من إجرائه، حيث يشبه إجراء عملية شفط الدهون من حيث بعض الاستعدادات الهامة قبل الخضوع للعملية، ثم التماثل لمرحلة تعافي مناسبة يتحقق من خلالها ظهور النتائج المرضية باختفاء التثدي تمامًا وبصورة نهائية يتسنى بعدها الظهور بدون حرج أو مشاكل نفسية .

وشدد   أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس على ضرورة ارتداء المشد الضاغط فور الانتهاء من عملية التثدي لما له من فوائد متعددة ، حيث يقوم بالضغط على الجلد وإعادته بسرعة لوضعه الطبيعي ، كذلك يقوم بامتصاص السوائل الفائضة، لذلك ينصح بارتدائه مدة من 3 إلى 4 أسابيع على الأقل بعد الجراحة، مؤكدا أن طول فترة التعافي تعتمد على حجم الإجراء الجراحي ودرجة تصحيح الثدي التي تم إتباعها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدهون الذاتية.. بدون عمليات جراحية طريقة فعالة لتكبير الثدي

للرجال .. نصائح مهمة يجب اتباعها بعد عملية إزالة التثدي

د.إيمان غنيم تكتب: السمنة المرضية .. وزيادة الوزن مع الحظر

استشارة.. التثدي عند الرجال أسبابه وعلاقته بأورام الثدي.. فيديو

نشرة المرأة والصحة.. الإندومي يدمر المخ.. 10 نصائح لتناول كعك العيد دون زيادة الوزن

ترشيحاتنا

بعد إصابة أسرته بكورونا.. شاهد أول تعليق من أحمد فتحى

أخبار الأهلي.. حسام عاشور يرد على قرار النادي.. مجلس الإدارة يجدد لـ مروان محسن

فضل قراءة سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة

شكوى جديدة ضد الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية.. تفاصيل

في ذكرى وفاة محمد نجم .. سبب غريب أدى لموته

حسام عاشور يعلن تراجعه عن الاعتزال ويحدد وجهته القادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 استخدامات لـ قشر البرتقال تفيد البشرة .. علاج حب الشباب أبرزها

شم البارود وأكل التراب .. آباء يمارسون عادات غريبة مع أطفالهم .. فيديو

حسرة.. شاهد كلب يمزق أريكة ثمنها 57 ألف جنيه.. صور