توقعات الطقس غدا.. أمطار خفيفة ورياح في مناطق متفرقة والأجواء معتدلة بالمحافظات

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الطقس غدا السبت، سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس، غدا، معتدل نهارا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، بينما يبقيى الطقس حار على جنوب سيناء نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
أما عن حالة الطقس في محافظات الصعيد، فتكون الأجواء حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا، على مدن شمال الصعيد، شديدة الحرارة على مدن الجنوب وتبقى لطيفة ليلا والرياح معتدلة.
وتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى و26 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.