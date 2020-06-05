الدائري الآن.. الحالة المرورية على المحاور والطرق الصحراوية والسريعة

شرحت مصادر، الحالة المرورية على الطريق الدائري والمحاور والطرق الصحراوية والسريعة اليوم الجمعة.





وقالت المصادر: إن الطرق الرئيسية تشهد انسياب مروري تام على كافة الأنحاء.





فيما يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية تامة على مناطق المعادي والقاهرة الجديدة والسلام والمرج.





كما يشهد الطريق انسيابا في حركة المرور على محور المريوطية ومناطق الكورنيش والمنيب.





ويشهد الطريق بطء في الحركة المرورية أعلى مناطق القومية العربية بإتجاه مسطرد.





ويشهد محور ٢٦ يوليو سيولة مرورية تامة بالاتجاهين من ميدان لبنان حتى مناطق ٦ أكتوبر.





كما تستقر الحركة المرورية على محور روض الفرج، وطريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي.



