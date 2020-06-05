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حوادث

الدائري الآن.. الحالة المرورية على المحاور والطرق الصحراوية والسريعة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:55 م
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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أحمد مهدي
شرحت مصادر، الحالة المرورية على الطريق الدائري والمحاور والطرق الصحراوية والسريعة اليوم الجمعة.

وقالت المصادر: إن الطرق الرئيسية تشهد انسياب مروري تام على كافة الأنحاء.

فيما يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية تامة على مناطق المعادي والقاهرة الجديدة والسلام والمرج.

كما يشهد الطريق انسيابا في حركة المرور على محور المريوطية ومناطق الكورنيش والمنيب.

ويشهد الطريق بطء في الحركة المرورية أعلى مناطق القومية العربية بإتجاه مسطرد.

ويشهد محور ٢٦ يوليو سيولة مرورية تامة بالاتجاهين من ميدان لبنان حتى مناطق ٦ أكتوبر.

كما تستقر الحركة المرورية على محور روض الفرج، وطريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي.

وتستقر الحالة المرورية على مناطق طريق السويس الصحراوي، والقطامية - العين السخنة والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة.
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