باهر المحمدى آخر من يعلم بعرض ألميريا الإسباني

كشف مصدر مقرب من اللاعب باهر المحمدى نجم وقائد النادي الإسماعيلي، عن عدم تلقي اللاعب أي عرض من نادي ألميريا الإسباني أو من مالكه المستشار تركي آل الشيخ، وذلك لمحاولة ضمه خلال الميركاتو المقبل.
ويعتبر اللاعب باهر المحمدى حديث الشارع الكروي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد خروج تقارير صحفية تشير إلي اقترابه من الانضمام للنادي الأهلي ورفضه إغراءات ناديي الزمالك وبيراميدز.
وكشفت بعض المواقع اليوم عن تلقي النادي الإسماعيلي عرضا من المستشار السعودي تركي آل الشيخ لضم اللاعب باهر لصفوف ناديه ألميريا الإسباني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" : "باهر المحمدى لا يعلم اي شيء عن عرض تركي آل الشيخ للنادي الإسماعيلي، فاللاعب لم يوقع لأي نادي حتي الآن".
وتابع المصدر تصريحاته الخاصة : "لم يتحدث احد مع اللاعب باهر المحمدى حتي الآن سواء من إدارة الإسماعيلي أو من طرف المستشار تركي آل الشيخ، فاللاعب يضع تركيزه في التدريبات إستعداد لإصدار قرار رسمي باستئناف الموسم".
جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي نفي منذ قليل تلقيه أي عرض رسمي حتي الآن لضم باهر المحمدى خلال فترة الانتقالات المقبلة.