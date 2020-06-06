اخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: أمي في الرعاية المركزة على نفس حالتها.. وأشرف زكي يجري عملية دعامة في القلب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:





نشرت الفنانة يسرا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه فيه رسالة الى الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بعد اجرائه عملية جراحية وتركيب دعامة فى القلب.





تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هدى سلطان التى رحلت عن عالمنا في 5 يونيو 2006 بعد أن قدمت العديد من الأعمال الفنية التي ظلت محفورة في وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.





شهد الوسط الفنى خلال الايام القليلة الماضية، إعلان عدد من النجوم، عن إصابتهم بامراض مختلفة، وان كان اغلبها أزمات قلبية دفعتهم الى "تركيب دعامات وعمل قسطرة"، ولعل آخرهم الفنان الدكتور اشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية.





نشر الشاعر أحمد المالكي، صورة من حفل زفافه على ماهيتاب شقيقة المخرج ياسر سامى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام والذى احتفل به اليوم.





احتفل حفيد الفنان عمر الحريرى بخطوبته على شابة من خارج الوسط الفنى.





نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توضح فيه آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد تعرضها إلى الإصابة بفيروس كورونا.



