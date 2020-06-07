العلمية لمكافحة كورونا: بعد 10 أيام من إصابة الشخص يكون غير ناقل للعدوى .. فيديو

قالت الدكتورة چيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحديث بروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا المستجد.





وأضافت "العسال"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، إنه تم سحب عقار التاميفلو، من بروتوكولات العلاج، مقابل الإبقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين.







وأوضحت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه يتم استخدام الهيدروكسي كلوروكين في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه تم إضافة بعض مضادات الفيروسات الأخرى.





وتابعت أنه تم إضافة عقار "ريمديسيفير" أيضا لبروتوكول العلاج وبانتظار وصوله إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأشارت إلى أنه تم التوسع في استخدام البلازما من المتعافين لحقن الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا.