سهم أرامكو اليوم يكمل 6 أشهر.. وغدا منح أسهم مجانية من الشركة

أرامكو السعودية، غدا الاثنين 8 يونيو 2020، تحديد المستحقين لـ سهم ارامكو وإيداع الأسهم المجانية لأفراد المكتتبين في الشركة، بعد احتفاظهم بـ سهم ارامكو طوال المدة المحددة بستة أشهر كاملة، وسيحصل الأفراد السعوديون على سهم ارامكو مجاني لكل 10 أسهم، بحسب الشركة. تبدأ شركة، غدا الاثنين 8 يونيو 2020، تحديد المستحقين لـوإيداع الأسهم المجانية لأفراد المكتتبين في الشركة، بعد احتفاظهم بـ سهم ارامكو طوال المدة المحددة بستة أشهر كاملة، وسيحصل الأفراد السعوديون علىلكل 10 أسهم، بحسب الشركة.





سهم ارامكو اليوم





سهم ارامكو اليوم سيكون الحد الأقصى للاستحقاق 100 سهم ارامكو لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة، حيث بحسب إعلان أرامكو السابق فلن يتم احتساب أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المستحقة لمنح الأسهم. وعنسيكون الحد الأقصى للاستحقاق 100 سهم ارامكو لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة، حيث بحسبالسابق فلن يتم احتساب أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المستحقة لمنح الأسهم.





سعر سهم ارامكو





تم تحديد سعر سهم ارامكو عند طرحة بقيمة 32 ريال سعودي، حيث طرحت الشركة في نوفمبر الماضي 3 مليارات سهم ارامكو قبل أن يرتفع سعر سهم ارامكو اليوم عقب ذلك بشكل طفيف.





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الأوراق المالية بتطبيق منهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولًا" لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة، بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين والتي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية. وسيقوم أيضًا مركز إيداعبتطبيق منهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولًا" لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة، بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين والتي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية.





سهم ارامكو اليوم





اكتتاب أرامكو في حال تم بيع الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية "صفقة بيع واحدة أو أكثر" بعد انتهاء عملية الطرح وأصبح عدد الأسهم من سهم ارامكو اليوم المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين أقل من عدد الأسهم المؤهلة، سيؤدي ذلك إلى تخفيض عدد الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها. وبحسب نشرةفي حال تم بيع الأسهم المودعة في المحفظة الاستثمارية "صفقة بيع واحدة أو أكثر" بعد انتهاء عملية الطرح وأصبح عدد الأسهم من سهم ارامكو اليوم المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين أقل من عدد الأسهم المؤهلة، سيؤدي ذلك إلى تخفيض عدد الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها.





سهم ارامكو المجاني





ونتيجة لذلك، لا تُعتبر أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المؤهلة التي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية بناء عليها.





سهم ارامكو





المحفظة الاستثمارية لأي من المكتتبين الأفراد المؤهلين لأي سبب، ولو كان ذلك الجزء من يوم، وسواء ضمن رقم التعريف الوطني (NIN) أو رقم تعريف وطني آخر، فسوف تصبح تلك الأسهم التي تم بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها غير مستحقة لمنح الأسهم المجانية. وفي حال تم بيع أو تحويل أو التصرف بجزء من أو كل الأسهم المؤهلة من حسابلأي من المكتتبين الأفراد المؤهلين لأي سبب، ولو كان ذلك الجزء من يوم، وسواء ضمن رقم التعريف الوطني (NIN) أو رقم تعريف وطني آخر، فسوف تصبح تلك الأسهم التي تم بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها غير مستحقة لمنح الأسهم المجانية.



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وفيما يلي شرح لمنهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولا" في صيغة سؤال وجواب بحسب شركة ارامكو السعودية:





- تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد، وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، باع المستثمر 100 سهم ومن ثم قام بشراء 100 سهم، ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟





الإجابة: لا شيء؛ وذلك بسبب بيع أسهم الطرح التي تم تخصيصها خلال عملية الطرح.





- تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، قام المستثمر بشراء 100 سهم إضافية ومن ثم باع 100 سهم. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟





الإجابة: 100 سهم، وذلك بسبب استمرار احتفاظ المستثمر بأسهم الطرح التي تم تخصيصها له في حساب محفظته الاستثمارية، وتعتبر الأسهم الأخيرة التي قام بشرائها هي الأسهم التي قام ببيعها.





- تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، قام المستثمر بشراء 10 أسهم إضافية ومن ثم قام ببيع 50 سهمًا. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟





الإجابة: 60 سهمًا، لأن الأسهم الأخيرة التي تم شراؤها تُعتبر الأسهم الأولى التي تم بيعها، والأسهم الباقية المبيعة البالغ عددها 40 سهمًا تخفض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها للمستثمر.





- تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد، وخلال فترة استحقاق الأسهم المجانية، قام المستثمر ببيع 50 سهمًا، ومن ثم قام بشراء 10 أسهم. ما هو عدد الأسهم المستحقة لمنح الأسهم المجانية؟





الإجابة: 50 سهمًا، لأن عدد الأسهم المتبقية المستحقة للأسهم المجانية انخفض بشكل دائم إلى 50 سهمًا بحد أقصى لدى البيع الأولي.



