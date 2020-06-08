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الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يوضح تفاصيل وشروط الرخصة الذهبية.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:15 ص
الاستثمارات
الاستثمارات
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إبراهيم القادري
قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، إن الاستثمار لا يقتصر علي تأسيس الشركات فقط لكنه يتابع الشركات بعد تأسيسها واعمالها في مصر ونظمنا اليوم اجتماعا مع رئيس شركة بيبسيكو مصر واستعراضنا توسعات الشركة التي تضخ 100 مليون دولار للتوسعات في خطوط الإنتاج.

واضاف عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن يوم الخميس الماضى عرضنا 11 طلبا على رئيس الوزراء لشركات كبرى متواجدة في مصر ترغب في التوسع.

واوضح عبد الوهاب أن من ضمن الشركات التي ترغب في التوسع شركة نسله وهناك شركة ترغب في عمل استثمار جديد مع شركة صينية لإنشاء منطقة حرة جديدة في محافظة الشرقية بتكلفة 20 مليون دولار.

وتابع : أن رئيس الوزراء وجه بإنشاء وحدة للرخصة الذهبية وهي في المادة 20 لقانون الاستثمار وتتيح اعطاء الشركات المتواجدة في مصر رخصة ذهبية.

واكمل: أن الرخصة الذهبية تشمل تراخيص بناء وتشغيل وغيرها دون الحاجة لاى اجراء، والرخصة الذهبية هي "موافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة مشروع وترخيصه وادارة بما في ذلك ترخيص البناء وتراخيص العقارات".

واشار الي ان من يريد الحصول علي الرخصة الذهبية يجب ان يقوم بإنشاء شركات من اجل المشروعات الاستراتيجية او مشروعات قومية.
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