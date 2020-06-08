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سيارات

تعرف على أكثر سيارة اقتصادية في مصر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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اماني نوار
على الرغم من استمرار ازمة تراجع مبيعات السيارات والركود في عملية البيع والشراء بسبب فيروس كورونا إلا أن هناك بعض الطرازات مسسيطرة على مبيعات السيارات في مصر، خلال 4 شهور من هذا العام خاصة في فئات السيارات الإقتصادية الصغيرة التي تشمل العديد من الطرازات الهامة في السوق المصرية وتعتبر من بين هذه الفئة المطلوبة نيسان صني تبيع 3133 سيارة في 4 أشهر.

ونستعرض ترتيبات مبيعات السيارات من هذه الفئة خلال الاشهر الماضية :

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نيسان صني بمبيعات 3133 سيارة،- رينو لوجان 2344 سيارة - MG5 1260 سيارة - شيفروليه أفيو 1024 سيارة- لادا جرانتا 621 سيارة - بيجو 301 بعدد 591 سيارة - سيتروين سي اليزيه 301 سيارة رينو ستب واي 247 سيارةرينو سانديرو 246 سيارة - كيا بيجاس 92 سيارة.

يذكر ان نيسان هددت بريطانيا بسحب مصنعها بعد عدم توضيح  موقفها من الاتحاد الاوروبي خاصة أن نيسان هذه الفترة تعاني  من ازمة مالية ادت إلى تسريح الآلاف من العمال.
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