بسبب بريكست .. نيسان تهدد بالانسحاب من بريطانيا

وجهت شركة نيسان تهديد لبريطانيا بعدم استمرار العمل في مصنعها بمدينة سندرلاند في حالة فشل البلاد في التوصل مع الاتحاد الأوروبي خاصة أن بريطانيا قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكنها لم تتوصل إلى اتفاق تجاري بشكل كامل.
ويعتبر هذا المصنع من أكبر ماتمتلكه الشركة في البلاد وعدم اتفاق تجاري يقضي بنقل السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن بدون جمارك حيث أنه سيتسبب في ارتفاه كبيرة لتكلفة الشركة أو زيادة أسعار السيارات.
كما تعاني نيسان الأن من تراجع مبيعاتها وتلقيها لخسائر كارثية بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، الأمر الذي جعل الشركة سرحت ما يقرب من 20 ألف عامل من مصانعها .
وعلى الرغم من أن بريطانيا لم تحقق تقدم ملموس حتى الآن إلا أنها لا تزال تعمل للوصول إلى اتقاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
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ويعتبر هذا المصنع من أكبر ماتمتلكه الشركة في البلاد وعدم اتفاق تجاري يقضي بنقل السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن بدون جمارك حيث أنه سيتسبب في ارتفاه كبيرة لتكلفة الشركة أو زيادة أسعار السيارات.
كما تعاني نيسان الأن من تراجع مبيعاتها وتلقيها لخسائر كارثية بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، الأمر الذي جعل الشركة سرحت ما يقرب من 20 ألف عامل من مصانعها .
وعلى الرغم من أن بريطانيا لم تحقق تقدم ملموس حتى الآن إلا أنها لا تزال تعمل للوصول إلى اتقاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
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أما في حالة إغلاق نيسان في بريطانيا انسحابها من البلاد سيفقد حوالي 7 آلاف عامل وظيفتهم وهو أمر مؤسف خاصة وأن المصنع بدأ عمله منذ عام 1984 أي من حوالي 36 عاما.