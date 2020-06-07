بسبب بريكست .. نيسان تهدد بالانسحاب من بريطانيا



وعلى الرغم من أن بريطانيا لم تحقق تقدم ملموس حتى الآن إلا أنها لا تزال تعمل للوصول إلى اتقاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.



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أما في حالة إغلاق نيسان في بريطانيا انسحابها من البلاد سيفقد حوالي 7 آلاف عامل وظيفتهم وهو أمر مؤسف خاصة وأن المصنع بدأ عمله منذ عام 1984 أي من حوالي 36 عاما.



