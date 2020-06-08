إبداع مصري.. شاهد قصة مركز دوار الثقافي بعزبة خيرالله

قال أحمد سعفان، مهندس معماري، إن مركز الدوار الثقافي هو تابع مركز دوار للفنون، وهو مركز يهتم بعمل ورش للمسرح والرسم وعلاج بالفن للمجتمعات المهمشة وهناك مسرح للمقهورين.





وتابع المهندس أحمد سعفان، في حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، ان المركز تابع لواحدة من منظمات المجتمع المدني، مضيفا ان عزبة خير الله واحدة من المناطق المهمشة التي تحتاج الى وسائل للتعبير عن انفسهم من خلال الفن والمسرح والرسم وغيرها.





وأضاف سعفان، أنه تم الاستعانة به من قبل مركز دوار لعمل مجمع الفنون في منطقة خيرالله، فقام في البداية بدراسة المنطقة وطبيعتها ونسبة الفئات بينها من اطفال لنساء للرجال.





وأوضح انه عمل مجموعة من الدارسات لتنفيذ المبنى بالرؤية التي كان يريدها المركز، لافتا الى انه كان يجب ان يضع ف البداية خطة تصميمة وتصور كامل لشكل المبني بناء على طلب المركز.





وذكر انه قام بتزويد المبنى بطابقين ليحتوى على مجموعة من المطابخ وورش للفنون المختلفة، وبه استديو رسم كامل في الطابق الثاني، وفي الطابق الثالث مسرح وغرفة للاستراحة.