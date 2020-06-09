زوجتي استولت على أموالي .. وتحرض أولادي علي.. مستشار المفتي يرد

أمي تكره زوجتي وحاولنا إرضاءها وترفض:

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية

على موقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك» أن الزوجة إذا صبرت وأحسنت إلى أم زوجها

كأنها أمها و رغبة فيما عند الله من الثواب على ذلك؛ ضمنت لنفسها أجر كبيرًا وحياة هنيئة

وأن يعاملها زوجات أبنائها في المستقبل بمثل هذا الإحسان.