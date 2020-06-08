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محافظات

تعافي وخروج 29 حالة جديدة من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:03 م
مستشفى التأمين الصحى
مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة .

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول، جاء ذلك على هامش استعراض التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن.

وكشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى فرع بنى سويف، عن تعافى (٢٩) حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج الى (٥٥) حاله من الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابياتهم للفيروس، واخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأكد المحافظ على تفانى الفريق الطبي  المختص في القيام بمهامه تحت إشراف الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف . 
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وأكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

تعافي وخروج 29 حالة جديدة من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف
تعافي وخروج 29 حالة جديدة من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف
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