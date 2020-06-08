مستشار مركز الأهرام للدراسات: لقاء وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا انتصار لجهود دبلوماسية القاهرة.. فيديو

أكد الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن اللقاء الذي سيجمع بين وزراء الري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بحضور المراقبين من الولايات المتحدة يمثل إنتصارًا كبيرًا لجهود الدبلوماسية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية ككل.
وأضاف رسلان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية الحدث ان المفاوضات الجديدة ستبدا من حيث إنتهت ومن المعلوم ان المفاوضات السابقة إنتهت من نحو 90% من النقاط العالقة التي صيغت في اتفاق واشنطن.
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وأضاف رسلان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية الحدث ان المفاوضات الجديدة ستبدا من حيث إنتهت ومن المعلوم ان المفاوضات السابقة إنتهت من نحو 90% من النقاط العالقة التي صيغت في اتفاق واشنطن.
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وتابع مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الإجتماع سيتضمن توسيع دائرة المراقبين ففي الفترة السابقة كان قاصرًا على واشنطن والبنك الدولي الان اصبح لدينا شركاء جدد وهم المفوضية الاوروبية وجنوب إفريقيا تمثل رئاسة الاتحاد الافريقي وهي دولة إفريقية.
وأشار الدكتور هاني رسلان إلى أن أن الجولة القادمة التي ستبدا غدًا قد تحرك المياه الراكدة ومن ثم التوصل لاتفاق نهائي إذا توافرت الارادة لدى أديس ابابا .
وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه بالرغم من استمرار تصريحات ابي أحمد حول أن ملء السد امر لامفر منه لكن هذه التصريحات موجهة للداخل وليس للموقف الدولي حيث تعاني الاوضاع الداخلية في إثيوبيا من إضطرابات شديدة وانقسامات عميقة حول رئيس الوزراء الاثيوبي.
وتابع مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الإجتماع سيتضمن توسيع دائرة المراقبين ففي الفترة السابقة كان قاصرًا على واشنطن والبنك الدولي الان اصبح لدينا شركاء جدد وهم المفوضية الاوروبية وجنوب إفريقيا تمثل رئاسة الاتحاد الافريقي وهي دولة إفريقية.
وأشار الدكتور هاني رسلان إلى أن أن الجولة القادمة التي ستبدا غدًا قد تحرك المياه الراكدة ومن ثم التوصل لاتفاق نهائي إذا توافرت الارادة لدى أديس ابابا .
وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه بالرغم من استمرار تصريحات ابي أحمد حول أن ملء السد امر لامفر منه لكن هذه التصريحات موجهة للداخل وليس للموقف الدولي حيث تعاني الاوضاع الداخلية في إثيوبيا من إضطرابات شديدة وانقسامات عميقة حول رئيس الوزراء الاثيوبي.