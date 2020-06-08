AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار مركز الأهرام للدراسات: لقاء وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا انتصار لجهود دبلوماسية القاهرة.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:46 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن اللقاء الذي سيجمع بين وزراء الري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بحضور المراقبين من الولايات المتحدة يمثل إنتصارًا كبيرًا لجهود الدبلوماسية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية ككل.

وأضاف رسلان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية الحدث ان المفاوضات الجديدة ستبدا من حيث إنتهت ومن المعلوم ان المفاوضات السابقة إنتهت من نحو 90% من النقاط العالقة التي صيغت في اتفاق واشنطن.

اقرأ أيضا
بحضور مراقبين دوليين.. السودان يدعو وزيري الري بمصر وإثيوبيا لاجتماع ثلاثي حول سد النهضة غدا

  وتابع مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الإجتماع سيتضمن توسيع دائرة المراقبين ففي الفترة السابقة كان قاصرًا على واشنطن والبنك الدولي الان اصبح لدينا شركاء جدد وهم المفوضية الاوروبية وجنوب إفريقيا تمثل رئاسة الاتحاد الافريقي وهي دولة إفريقية.

وأشار الدكتور هاني رسلان إلى أن أن الجولة القادمة التي ستبدا غدًا قد تحرك المياه الراكدة ومن ثم التوصل لاتفاق نهائي إذا توافرت الارادة لدى أديس ابابا .

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه بالرغم من استمرار تصريحات ابي أحمد حول أن ملء السد امر لامفر منه لكن هذه التصريحات موجهة للداخل وليس للموقف الدولي حيث تعاني الاوضاع الداخلية في إثيوبيا من إضطرابات شديدة وانقسامات عميقة حول رئيس الوزراء الاثيوبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ظهور مختلف لزعيم كوريا الشمالية في اجتماعه مع حزبه .. صور

السعودية.. حرس الحدود يعثر على صياد مصري على ساحل تبوك

"العربية للطيران" تعلن تسيير رحلات عودة إلى مصر

ظهور مفاجئ وبالكمامة.. حسن شاكوش ينشر صورة لخطيبته

بشرة خير .. رويترز: السعودية تسمح بالحج بنسبة 20% من عدد الحجاج

رقابة صارمة.. وزيرة الصحة: حملات على المستشفيات الخاصة للتأكد من التزامها بضوابط مواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول قشور الليمون.. انتبه لرقم 3

تعرف على مواصفات تويوتا هايلاندر بعد طرحها في السعودية.. صور

جمبسوت قشر السمك .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد