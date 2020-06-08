مستشار مركز الأهرام للدراسات: لقاء وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا انتصار لجهود دبلوماسية القاهرة.. فيديو

وتابع مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الإجتماع سيتضمن توسيع دائرة المراقبين ففي الفترة السابقة كان قاصرًا على واشنطن والبنك الدولي الان اصبح لدينا شركاء جدد وهم المفوضية الاوروبية وجنوب إفريقيا تمثل رئاسة الاتحاد الافريقي وهي دولة إفريقية.وأشار الدكتور هاني رسلان إلى أن أن الجولة القادمة التي ستبدا غدًا قد تحرك المياه الراكدة ومن ثم التوصل لاتفاق نهائي إذا توافرت الارادة لدى أديس ابابا .وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه بالرغم من استمرار تصريحات ابي أحمد حول أن ملء السد امر لامفر منه لكن هذه التصريحات موجهة للداخل وليس للموقف الدولي حيث تعاني الاوضاع الداخلية في إثيوبيا من إضطرابات شديدة وانقسامات عميقة حول رئيس الوزراء الاثيوبي.