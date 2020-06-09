أفضل أجهزة لابتوب لـ الألعاب تحت 1000 دولار..لعام 2020..صور

توجد الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التى يصعب حصرها جميعًا لمعرفة أى منها الأنسب لك، سواء من ناحية المواصفات أو السعر أو من ناحية الإستخدام سواء كان للألعاب أو العمل أو غيرهما.





وبحسب موقع techradar التقني، هناك أجهزة كمبيوتر شخصي "لابتوب" تقدم مزايا قوية مقارنة بالسعر الذي تأتي به، ونعرض لكم خلال السطور التالية قائمة بأبرز أجهزة اللابتوب تحت سعر الـ 1000 دولار.





1- جهاز Dell G3 15





يتميز جهاز Dell G3 15 بشاشة قياس 15.6 بوصة وبدقة FHD ، ومن نوع IPS، ويعمل الجهاز بمعالجات Intel Core i5 - i7 من الجيل الثامن، وكارت شاشة من نوع Nvidia GeForce GTX 1050 – GTX 1060 ، وهارد سعة 1 تيرابايت HDD ، وهارد خارجي 128/256 SSD ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت، أما بالنسبة لسعر الجهاز فيأتى بـ 755 دولاراُ.





2- جهاز Acer Nitro 5





يتميز جهاز Acer Nitro 5 بشاشة قياس 15.6 بوصة وبدقة FHD، من نوع IPS، ويعمل بمعالجات Intel Core i5 – i7 الجيل الثامن، وكارت شاشة من نوع Nvidia GeForce GTX 1050 – 1050 Tiـ، وهارد سعة 1 تيرابايت HDD أو 256 جيجابايت SSD ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت أو 8 أو 16 جيجابايت، ويأتى جهاز Acer Nitro 5 بسعر 800 دولار.





3- جهاز Dell Inspiron 15 7000 Gaming





ويتميز جهاز Dell Inspiron 15 7000 Gaming بشاشة قياس 15.6 بوصة من نوع IPS ، وبدقة FHD، كما يحتوي على معالجات من نوع Intel i5-i7 ، وكارت شاشة Nvidia GeForce GTX 1050 Ti، وهارد سعة 256 SSD ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 أو 16 أو 32 جيجابايت، ويأتى جهاز Dell Inspiron 15 7000 Gaming بسعر 800 دولار.





4- جهاز HP Omen 15





ويحتوي جهاز HP Omen 15 على شاشة قياس 15.6 بدقة FHD، ويعمل بمعالج قوي من نوع Intel Core i7 الجيل التاسع وكارت شاشة من نوع Nvidia GeForce RTX 2070 ، بذاكرة داخلية بحجم 512 جيجابايت SSD أو 1 تيربايت HDD، وبسعر 970 دولارا.









5- جهاز MSI Alpha 15





ويمتلك جهاز MSI Alpha 15 ، شاشة قياس 15.6 بوصة ، وبدقة FHD، ويعمل بمعالج AMD Ryzen 7 3750H ، وكارت شاشة من نوع AMD Radeon RX5500M، وذاكرة داخلية سعة 512 SSD ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجابايت، ويأتى جهاز MSI Alpha 15 بسعر 900 دولار.





6- جهاز MSI GF63



