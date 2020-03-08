للكتاب والصحفيين.. أفضل 5 لابتوبات في 2020

يرغب بعض الأشخاص عند شراء لاب توب جديد، العثور على جهاز بمواصفات معينة تناسب احتياجاته، ولسوء الحظ تمتلكهم الحيرة مع تعدد الحاسبات المحمولة في الأسواق، وأنهم لا يريدون إضاعة المال في جهاز ليس له فائدة وبعض الناس لا يعلمون ما هي مكونات اللاب توب الذين يريدون شراءه، والبعض الآخر يريد شراءه لغرض معين مثل البرمجة أو للألعاب أو للمونتاج والجرافيك ولا يستطيع معرفة متطلبات هذا الغرض.





وبين هؤلاء الاشخاص الكتاب والصحفيين، ليس كل كمبيوتر محمول يمكن أن يكون أفضل جهاز للكتاب، مثل المصورين والمصممين ثلاثي الأبعاد ومحرري الفيديو ، يحتاج الكتاب إلى احتياجات خاصة عندما يتعلق الأمر بأدوات الكتابة الرئيسية الخاصة بهم ، حتى لو بدا للآخرين أن كل ما يحتاجون إليه هو برنامج Microsoft Word ولوحة مفاتيح تعمل.





وفيما يلي أفضل أجهزة الحاسبات الشخصية للكتاب والصحفيين، وفقا لما ذكره موقع "techradar" التقني.





1. حاسب Google Pixelbook Go:





يأتي بشاشة أصغر ووزن أخف وسمك أنحف بجسم من المعدن مناسبا أثناء التنقل، يأتي بشاشة قياسها 13.3 بوصة، وبدقة تترواح بين FHD و 4K بأبعاد 16:9، بالإضافة إلى سماعتين ستيريو وكاميرا تتيح إجراء مكالمات الفيديو بدقة 1080p، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، مع وجود منفذ تقليدي للسماعات ومنفذين USB-C، ويعمل Pixelbook Go بالجيل لثامن من معالجات إنتل Core m3 أو i5 أو i7، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 16 جيجابايت، مع بطارية توفر 12 ساعة من الاستخدام، ويدعم ميزة الشحن السريع، ويتوفر بسعر يبدأ من 650 دولار أمريكي، ويتوفر باللونين الأسود المطفي واللون الوردي.





2. حاسب HP Spectre x360 (2020):





هو جهاز 2X1اب توب وجهازا لوحيا في نفس الوقت، ابتصميم أنيق يأتي حاسب HP Spectre x360 بمعالج إنتل الجيل العاشر Core i5 أو Core i7، ورامات 8 إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، وشاشة 13.3 بوصة بدقة 1080 وحتى 4K، وكذلك بطارية قوية جدًا تصل إلى 13 ساعة، ويتوفر بسعر 1300 دولار أمريكي.





3. حاسب Asus Chromebook Flip:





بشاشة قياس 12 بوصة قابلة للطي بزواية تصل 360 درجة، بحيث يمكن استخدامه كجهاز لوحي، وزودته أسوس بخيارات متعددة من معالجات الجيل الثامن لإنتل من ضمن سلستها Y، وذاكرة عشوائية بحد أقصى 8 جيجا بايت وذاكرة تخزينية 128 جيجا بايت ويملك ميزة إضافة ذاكرة خارجية عبر منفذ microSD، ويتوفر بسعر 570 دولار أمريكي.





4. حاسب Dell XPS 13 2-in-1 (2019):





هو جهاز 2 في 1 ، باصدارين Core i7‎-7Y75 و Core i5-7Y54 من الجيل السابع ، وذاكرة عشوائية تصل الي 16 جيجابايت من نوع LPDDR3 بسرعة 1866 ميجا هرتز ، وبشاشه عرض تصل الي 13.3 بوصة بدقة 3200 × 1800 بكسل تدعم اللمس وInfinityEdge ، إلى جانب لوحة مفاتيح‏ بإضاءة خلفية، ولوحة لمس دقيقة مع زر زجاجي انسيابي، ويأتي بسعة تخزينية تصل الي 1 تيرا بايت، وبطارية تصل الي 4 خلايا 46 واط ليثيوم ايون، ويعمل الحاسب بأحدث انظمة مايكروسوفت Windows 10 ، ويتوفر بسعر 2500 دولار أمريكي.





5. حاسب Surface Laptop 2: